باشگاه خبرنگاران جوان - جایزه ادبی بریکس (BRICS Literary Award) یکی از تازه‌ترین رویدادهای فرهنگی جهان است که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط کشورهای عضو بریکس بنیان گذاشته شد. هدف این جایزه، تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملت‌های عضو و پاسداشت ارزش‌های سنتی و تنوع ادبی آنهاست. آثار واجد شرایط، چه در قالب متن اصلی و چه ترجمه‌های تازه، باید بازتاب‌دهنده میراث فرهنگی و تجربه‌های زیسته ملت‌ها باشند. برنده نهایی جایزه، علاوه بر دریافت دیپلم و نشان ویژه، جایزه‌ای به ارزش یک میلیون روبل روسیه نیز کسب خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، در این رویداد بین‌المللی حضوری فعال داشته است. بر اساس آیین‌نامه جایزه، هر کشور عضو بریکس می‌تواند سه نویسنده را برای رقابت معرفی کند. در نخستین دوره، ایران سه چهره شاخص ادبی خود رضا امیرخانی، مجید قیصری و منصور علیمرادی را به صحنه آورد. حضور این سه نویسنده نشان می‌دهد که ادبیات معاصر ایران توانسته با موضوعات انسانی و جهانی خود در جمع بزرگان بریکس قد علم کند.

خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه آثار پیشنهادی را گردآوری و به دبیرخانه جایزه بریکس معرفی کرد. این اقدام در راستای حمایت از ترجمه و نشر بین‌المللی ادبیات ایران صورت گرفته است.

جایزه ادبی بریکس فراتر از یک رویداد صرفاً ادبی است؛ این جایزه بستری برای دیپلماسی فرهنگی محسوب می‌شود. ایران با معرفی نویسندگان برجسته خود، توانسته است فرهنگ و هویت ادبی ایرانی را به جامعه جهانی بازشناساند، فرصت‌های تازه‌ای برای ترجمه و نشر آثار ایرانی فراهم آورد و در تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملت‌های عضو بریکس سهم داشته باشد.

منبع: خانه کتاب و ادبیات ایران