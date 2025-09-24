مدیرعامل شرکت متروی تهران از هدف‌گذاری برای بهره‌برداری از ایستگاه‌های مریم مقدس و سرباز در آبان‌ماه و ایستگاه ورزشگاه تختی تا پایان فصل پاییز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، سومین جلسه «بررسی پروژه‌های اولویت‌دار حوزه حمل‌ونقل پایتخت» در سال جاری متمرکز بر «توسعه زیرساخت متروی تهران» برگزار شد.

معاونین شهردار تهران، مدیران عامل شرکت‌های «متروی تهران»، «سرمایه‌گذاری شهر»، «شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو»، «واگن‌سازی تهران» و سازمان «املاک و مستغلات شهرداری تهران» و نیز مدیران کل حوزه معاونت‌های «مالی و اقتصاد شهری» و «حمل‌ونقل و ترافیک» در جلسه مذکور حضور داشتند.

بر این اساس، آخرین اقدامات مدیریت شهری برای توسعه شبکه متروی تهران به همراه ملاحظات اجرایی و پیش‌نیاز‌ها برای تحقق برنامه‌های آتی بررسی شد.

ایستگاه‌های جدید برای تکمیل خطوط فعلی، بررسی خطوط جدید مترو و پیشرفت احداث پایانه‌ها از محور‌های جلسه اخیر بود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را راهبرد مدیریت شهری برشمرد و به امکان افزایش ظرفیت تولید رام‌های قطار شرکت واگن‌سازی تهران در سال جاری اشاره کرد.

محمدعلی‌نژاد معاون شهردار تهران نیز، تقویت حمل‌ونقل عمومی تهران از جمله توسعه زیرساخت مترو را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و تأکید کرد: توسعه حمل و نقل عمومی از مهمترین دغدغه‌های شهروندان تهرانی است و یکی از اصلی‌ترین اقدامات در کاهش ترافیک و آلودگی هوا است.

وی افزود: در این دوره مدیریت شهری، تمرکز ویژه‌ای در تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و برقی سازی وجود دارد و انتظار می‌رود، عملیات اجرایی نیز با اهتمام و شتاب مضاعف دنبال شود.

وی با اشاره به تکلیف مدیران شهرداری تهران برای تحقق برنامه مدون مدیریت شهری و ایفای تعهدات به شهروندان، هماهنگی‌های لازم برای تأمین منابع مالی، تملک املاک معارض احداث برخی ایستگاه‌ها و پایانه‌های مترو را انجام داد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان گفت: تأمین منابع مالی پروژه‌های احداثی مترو، متناسب با روند اقدامات اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، با قید اولویت و به طور مستمر انجام می‌شود.

پیش از جلسه مذکور، آخرین وضعیت احداث ایستگاه‌های مریم مقدس (نجات اللهی) و سرباز در خط ۶ و ورزشگاه تختی در منتهی‌الیه شرقی خط ۷ مترو از حیث عملیات عمرانی، تجهیزات بهره‌برداری و تأسیسات تونلی، بازدید و بررسی شد.

معاون شهردار تهران، ضمن بررسی وضعیت ایستگاه‌های در حال احداث مترو، خواستار تسریع در انجام عملیات اجرایی به منظور بهره‌برداری و انتفاع هرچه سریع‌تر شهروندان از ایستگاه‌های جدید مترو شد.

مدیرعامل شرکت متروی تهران نیز در جریان بازدید از ۳ ایستگاه مذکور، ضمن اشاره به آخرین اقدامات اجرایی انجام شده و در دست اقدام، درباره توجه به عناصر هویت‌بخش ایستگاه‌ها، متناسب با شرایط پیرامونی آنها توضیحاتی ارائه داد.

وی همچنین بر نقش مؤثر بهره‌برداری از ایستگاه ورزشگاه تختی، در بهبود دسترسی ساکنان جنوب شرق تهران به شبکه مترو و کاهش سرفاصله حرکت قطار‌ها در خط ۷ مترو تاکید کرد.

فرزان‌پور در پایان، هدف‌گذاری بهره‌برداری از ایستگاه‌های مریم مقدس و سرباز در آبان‌ماه و ایستگاه ورزشگاه تختی تا پایان فصل پاییز را یادآور شد

برچسب ها: متروی تهران ، ایستگاه مترو
خبرهای مرتبط
احمدصادقی خبر داد:
ایستگاه مترو میدان شهری ری تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد
رکوردشکنی مترو با افتتاح میانگین ۸ ایستگاه در هر سال
محدودیت موقت در ۳ ایستگاه خط یک مترو تهران از چهارشنبه تا جمعه
متروی تهران در هفته اول مهر برای دانش آموزان و دانشجویان رایگان است
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۱۶:۳۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
چقدر وعده و چقدر ماه آینده و چقدر.......
۰
۰
پاسخ دادن
هم‌افزایی نهادها کلید موفقیت در مقاوم‌سازی مدارس سنگی است
اوحدی: فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود
افتتاح فضاهای آموزشی بنیاد مستضعفان در فردیس؛ تحولی نو در آموزش مناطق محروم
تأکید فرماندار تهران بر مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها در هفته فرهنگی تهران
۲۰ ماه تلاش برای ساخت هزار کلاس درس
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
آغاز دوباره پس از ۱۷ سال؛ «مرکز نمایش‌های آیینی صبا» جان می‌گیرد
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
آخرین اخبار
نامگذاری خیابانی در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان
۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود یا اصلاح شده است
اوحدی: فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود
آغاز دوباره پس از ۱۷ سال؛ «مرکز نمایش‌های آیینی صبا» جان می‌گیرد
تأکید فرماندار تهران بر مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها در هفته فرهنگی تهران
افتتاح فضاهای آموزشی بنیاد مستضعفان در فردیس؛ تحولی نو در آموزش مناطق محروم
۲۰ ماه تلاش برای ساخت هزار کلاس درس
هم‌افزایی نهادها کلید موفقیت در مقاوم‌سازی مدارس سنگی است
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ در بزرگراه همت
۱۵۰ همت مطالبات قطعی از کارفرمایان داریم
صارمی: تراکم شناور در تهران برای ساخت و ساز وجود ندارد
هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آرای مستدل کمک کند
تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو‌ها در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمالی کشور
تعداد قابل توجه روز‌های آلوده تهران در سال جاری/ لزوم اقدام فوری برای کاهش آلاینده‌ها
حفظ شأن وکالت و صیانت از اعتماد عمومی از رسالت‌های اصلی کانون‌های وکلا است
جزئیات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر تهران
راهکار‌های جذاب برای کاهش اضطراب کودکان توسط والدین + فیلم
ایستگاه مترو میدان شهری ری تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر
همکاری هلال‌احمر و بسیج سازندگی الگویی موفق از هم‌افزایی ملی است
هم‌افزایی بسیج سازندگی و هلال احمر برای ارتقای امداد و نجات در سراسر کشور
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
دنیای بی‌حقوق بشر صرفا نظاره‌گر جنایات رژیم صهیونیستی است
تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش
تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟
تعامل نیرو‌های پلیس و محیط‌بانان در کشف تخلفات محیط زیستی