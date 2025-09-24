باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه‌وشهرسازی، در پاسخ به عملکرد متناقض بانک‌ها در خصوص ارائه وام ۶۵۰ میلیونی نهضت ملی مسکن، گفت: افزایش وام ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، به تصویب شورای عالی مسکن رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: ابلاغیه مصوبه افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان هم توسط بانک مرکزی انجام شده است.

وزیر راه‌وشهرسازی، با تأیید کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت وام ۶۵۰ میلیونی نهضت ملی مسکن، گفت: در بعضی از استان‌ها شاهد این هستیم که ابلاغیه بانک مرکزی و شورای عالی مسکن درخصوص وام ۶۵۰ میلیونی نهضت ملی مسکن انجام نشده است.

صادق با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای پرداخت وام ۶۵۰ میلیونی نهضت ملی مسکن، گفت: پرداخت این وام از سوی بانک مرکزی نیز پیگیری می‌شود.

وی، با اشاره به ورود مجلس شورای اسلامی برای پیگیری پرداخت وام ۶۵۰ میلیونی نهضت ملی مسکن، گفت: سازمان بازرسی نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده و امیدواریم نتیجه‌ای مطلوب و شایسته حاصل شود. ما همچنان به‌طور جدی پیگیر تحقق این امر هستیم تا این وعده عملی گردد.

براساس اعلام بانک مرکزی، در بخشنامه شماره ۵۳۹۴۰/۰۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ خطاب به بانک‌های عامل و پیرو نامه شماره ۲۹۴۶۸۸‏/۰۳ مورخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ در خصوص افزایش سقف فردی تسهیلات طرح‌های حمایتی مسکن به ۵.۶ میلیارد ریال موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن آمده است که حسب بند (۶) از مصوبات سومین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری این بانک مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و در راستای مساعدت با متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات مقرر شده است: موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن صرفاً جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده از ۵.۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال، به پروژه‌های حمایتی مسکن که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد است (و با افزایش سقف تسهیلات تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند)، لیکن تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف تسهیلات موصوف موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۸۸‏‏/۰۳ مورخ ۰۴/‏۱۲/‏۱۴۰۳‬ بوده است، تعمیم یابد.

منبع تسنیم