با تلاش حفارمردان، در نیمه نخست امسال ۶۷ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور حفر و تکمیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: از این تعداد چاه ۱۶ حلقه توسعه‌ای، توصیفی و ۵۱ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است.

مهران شفیعی مکوند با بیان اینکه شمار چاه‌های حفر شده در نیمه نخست سال جاری در قیاس با دوره مشابه سال گذشته ۲۱ حلقه بیشتر است، افزود: از مجموع چاه ها، ۵۶ حلقه در گستره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سه حلقه نفت مناطق مرکزی، یک حلقه نفت فلات قاره، چهار حلقه مهندسی و توسعه نفت و سه حلقه پروژه‌ای می‌باشد.

وی ادامه داد: متراژ حفاری در این مدت ۶۳ هزار و ۳۷ متر به ثبت رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزون بر هشت هزار متر افزایش دارد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۸ دستگاه حفاری در موقعیت‌های عملیاتی در حال جابجایی است، گفت: در زمان حاضر ۶۴ دستگاه حفاری از مجموع ۷۴ دکل ناوگان حفاری شرکت در استان‌های نفتخیز کشور مستقر و در چرخه عملیات قرار دارند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: شرکت ملی حفاری ایران ، چاه نفت
خبرهای مرتبط
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران مطرح کرد؛
حفر و تکمیل ۱۱۴ حلقه چاه نفت و گاز با ثبت ۱۱۵ هزار متر حفاری در دولت چهاردهم
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری :
دومین حلقه چاه از پروژه ۶ حلقه چاه در میدان یادآوران تکمیل شد
مهار فوران چاه نفتی شماره یک شادگان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
بیش از ۳۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان کرخه به بیت‌المال بازگشت
افزایش صادرات غیرنفتی خوزستان از اهداف دیدار با فعالان اقتصادی روسیه است
توزیع ۱۷۰۰ بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان بهبهانی به ارزش ۲ میلیارد تومان
حفر و تکمیل ۶۷ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور
جهش ۵۴ درصدی نفوذ ارقام جدید گندم در مزارع خوزستان
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان 
بهره‌برداری و اجرای پروژه‌های ورزشی بندر امام خمینی(ره) با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریالی