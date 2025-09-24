مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: سه عضو کانون اردبیل به جایزه جهانی مسابقات نقاشی ژاپن دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملیحه ملکزادهفرد گفت: طبق اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور هشت هزار و ۵۱۴ اثر از ۶۸ کشور جهان به دبیرخانه این مسابقه ارسال شده بود که ۱۶۰ اثر متعلق به نقاشیهای اعضای کانون سراسر ایران بود.
او افزود: در این رقابت جهانی، هشت کودک و نوجوان ایرانی موفق به کسب جوایز معتبر شدند که در میان آنها، سه نفر از اعضای کانون استان اردبیل هستند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: ستایش قویبازو ۹ ساله از مرکز شماره ۱ کانون مشگینشهر به مربیگری سولماز کاظمنژاد جایزه اول بخش بینالملل مسابقه را کسب کرد، حنانه نصیری ۱۳ ساله از مرکز شماره ۲ کانون مشگینشهر با مربیگری نرگس پورعلی و زینب رحیمی ۱۴ ساله از مرکز شماره ۵ کانون اردبیل موفق به دریافت دیپلم افتخار بخش بینالملل شدند.
ملک زاده فرد با بیان این که موفقیتهای اخیر در مسابقات بینالمللی نشانگر ظرفیت بالای هنر و خلاقیت این عزیزان است، اظهار کرد: مراکز کانون استان با برگزاری کارگاههای تخصصی، فعالیت عمومی و حمایت از کودکان و نوجوانان در کنار خانوادهها بوده و بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای نسل جدید است و خانوادهها میتوانند با مراجعه به مراکز کانون، از برنامهها، کارگاهها و آموزشهای حرفهای مربیان بهرهمند شوند.
منبع: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان