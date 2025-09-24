در چرخشی قابل توجه ترامپ از ناتو خواست تا جنگنده‌ها و پهپاد‌های روسی را که برای حمله به اوکراین از حریم هوایی آن عبور می‌کنند، سرنگون کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر ضرورت مقابله کشور‌های عضو ناتو با جنگنده‌ها و پهپاد‌های جنگی روسیه که برای انجام حملات هوایی به اوکراین، حریم هوایی آنها را نقض می‌کنند، تاکید کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تاکید بر ادامه حمایت خود از پایان دادن به جنگ در اوکراین و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، اشاره کرد که کشور‌های ناتو باید هواپیما‌های روسی که حریم هوایی آنها را نقض می‌کنند، سرنگون کنند.

در پاسخ به این سؤال که آیا کشور‌های ناتو باید هواپیما‌های روسی را سرنگون کنند، ترامپ پاسخ «بله» داد و به چندین مورد نقض حریم هوایی کشور‌های عضو ناتو توسط هواپیما‌های جنگی و پهپاد‌ها اشاره کرد که مسکو به دست داشتن در آنها متهم شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که اوکراین قادر به بازپس‌گیری تمام اراضی خود از روسیه است، که این موضع‌گیری تغییری اساسی در رویکرد قبلی او محسوب می‌شود که با مواضع کی‌یف مبنی بر عدم واگذاری هیچ سرزمینی به مسکو مخالف بود.

ترامپ در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت: «من معتقدم که اوکراین، با حمایت اتحادیه اروپا، در وضعیتی است که می‌تواند بجنگد، پیروز شود و کل اوکراین را بازپس گیرد.»

ترامپ با کوچک شمردن روسیه که آن را «ببر کاغذی» و در حال رنج اقتصادی توصیف کرد، گفت که اوکراینی‌ها قادر به بازپس‌گیری کامل کشورشان و «شاید حتی فراتر از آن» هستند. مایک والتز، نماینده جدید واشنگتن در سازمان ملل، نیز پیش از این متعهد شده بود که «از هر وجب از خاک ناتو دفاع کند.»

والتز امروز در سخنرانی خود در نشست اضطراری برای بررسی «نقض حریم هوایی استونی توسط جنگنده‌های روسی» که عضو ناتو است، گفت: «همانطور که نُه روز پیش گفتیم، آمریکا در برابر این تخلفات حریم هوایی در کنار متحدان ناتو خود ایستاده است. می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و تاکید کنم که آمریکا به همراه متحدانش از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهد کرد.»

منبع: الاخبار

برچسب ها: کشورهای ناتو ، روسیه و اروپا
ادعای لندن درباره آمادگی ناتو برای رویارویی با روسیه
روسیه: وین محل مذاکرات درباره اوکراین نخواهد بود
انتقاد مقام روس از «تفکر گله‌وار» اروپا
