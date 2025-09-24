باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -خامه‌زر مدیر اتاق بازرگانی استان با اشاره به فرصت‌های ویژه اقتصادی استان، به خصوص در بخش‌های معدنی و کشاورزی، از جمله زرشک و زعفران، که علاوه بر کیفیت بالا، پتانسیل زیادی برای صادرات دارند، افزود: ایران جان باید به عنوان یک کانون معرفی فرصت‌های اقتصادی خراسان جنوبی مورد توجه قرار گیرد و نقش مؤثری در توسعه این استان ایفا کند.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: برگزاری رویدادهایی نظیر همایش‌ها و سمینارها می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های استان کمک کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در سطح ملی و بین‌المللی شود. این رویدادها نه تنها به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد که با پتانسیل‌های موجود آشنا شوند، بلکه بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم می‌آورد.

آینه دار مدیر کل صدا و سیما از اهمیت تولید محتوا و ارائه سوژه‌های خاص به رسانه‌ها برای معرفی بهتر این فرصت‌ها سخن گفت و از اتاق بازرگانی خواست تا به‌ویژه در هفته‌ای که ایران جان به خراسان جنوبی می‌رسد، محتواهایی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان تولید کنند.

وی بیان کرد : با تولید محتوا و سوژه‌های خاص در رسانه‌ها، می‌توانیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پتانسیل‌های اقتصادی استان را به‌طور مؤثرتر به تصویر بکشیم و از این طریق برای رشد و توسعه بیشتر استان قدم‌های مؤثری برداریم.

آینه دار همچنین، با توجه به تعاملات خوب استان با افغانستان و شبکه سحر افغانستان به‌عنوان یکی از شبکه‌های پرمخاطب، پیشنهاد برگزاری برنامه‌های مشترک برای پخش مستقیم از خراسان جنوبی به‌عنوان فرصت دیگری برای معرفی ظرفیت‌های این استان مطرح گردید.