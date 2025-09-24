در راستای رسیدگی به شکایات مردمی و جلوگیری از فروش غیرمجاز مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت، تیم‌های بازرسی متشکل از جایگاه‌های عرضه سوخت بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای رسیدگی به شکایات مردمی و جلوگیری از فروش غیرمجاز مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت، تیم‌های بازرسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح منطقه تهران بازدید کردند.

این بازدید‌ها با حضور کمال دانش، رئیس بازرسی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منصور شریفی، رئیس بازرسی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت صمت و خبرنگار واحد مرکزی خبر رسانه ملی انجام شد. در جریان این بازدیدها، گزارشی جامع در خصوص ممنوعیت فروش مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت تهیه شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، در این خصوص اظهار کرد: این بازدید‌ها با هدف بررسی شکایات مردمی درباره فروش مکمل و در جهت تکریم شهروندان تهرانی انجام شده است.

فریدون یاسمی افزود: تا کنون طی چندین مرحله اطلاع‌رسانی در خصوص ممنوعیت فروش مکمل در جایگاه‌های عرضه سوخت تهران و حومه انجام شده و از شهروندان محترم تقاضا می‌شود از خرید این محصولات خودداری کنند.

مدیر منطقه تهران همچنین تأکید کرد: شهروندان می‌توانند جهت ثبت شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود با سامانه پاسخگویی و ارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تماس حاصل کنند.

منبع: شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی

ناشناس
۱۲:۰۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
باید مدام به صورت نامحسوس بازرسی کرد نه با جار و جنجال که متوجه بشن. بابا بعضیاشون به زور میان میریزن مکملو توی باک.
