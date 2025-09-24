باشگاه خبرنگاران جوان - پیروزیهای پیاپی رئال مادرید در لالیگا ادامه دارد. رئال در هفته ششم لالیگا توانست با نتیجه ۴ بر ۱ لوانته را شکست دهد تا ششمین پیروزی پیاپی خود را به دست آورد و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی مستحکمتر کند.
کیلیانامباپه، مهاجم رئال مادرید، در پیروزی ۴ بر یک مقابل لوانته، دو گل به ثمر رساند. این بازیکن ۲۶ ساله فرانسوی اکنون ۳۸ گل در لالیگا به ثمر رسانده است.
با این دستاورد، او از زینالدین زیدان و ایسکو که هر دو ۳۷ گل زدهاند، پیشی گرفت و در رتبه چهل و دوم تاریخ باشگاه قرار گرفت و با لوئیس فیگو و داور شوکر همرده شد. کریستیانو رونالدو با ۳۱۱ گل رکورددار گلزنی در تاریخ رئالمادرید است.
در میان بازیکنان فرانسوی که برای تیم مادریدی بازی کردهاند،امباپه اکنون از نظر گلزنی در لیگ اسپانیا در رتبه دوم قرار دارد. کریم بنزما با ۲۳۸ گل رکورددار است.