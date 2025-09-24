باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدمهدی زارعی اظهار داشت: آمار سوانح اداره‌کل راه‌آهن جنوب شرق در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راه‌آهن جنوب شرق تصریح کرد: عواملی، چون خشکسالی‌های متوالی، وقوع طوفان‌های شدید در مناطق ماسه‌گیر، فرسودگی و قدمت ۱۰۰ ساله محور زاهدان- میرجاوه از عوامل اصلی بروز حوادث در این منطقه بوده که طی سال جاری شدت بیشتری یافته است.

وی افزود: با این حال مجموعه اقداماتی از جمله نظارت و بازرسی مستمر حوزه‌های فنی، تلاش شبانه‌روزی پرسنل نگهداری خط، دقت و هوشیاری راهبران، آموزش مأمورین، اعزام روزانه درزین‌های پیشرو جلو همه قطار‌های مسافری و باری، تشکیل ایستگاه‌های موقت و استفاده از دستگاه ماسه‌روب در مواقع بحرانی باعث کاهش محسوس آمار سوانح شده است.

مدیرکل راه آهن جنوب شرق ادامه داد: امید داریم با ادامه این اقدامات، روند کاهش سوانح ادامه یافته و شاهد حرکت ایمن‌تر و روان‌تر سیر قطار‌های مسافری و باری باشیم.

منبع راه آهن جنوبشرق کشور