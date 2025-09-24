باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، امروز در حاشیه بازدید از بنیاد خیریه رشد، تکامل و اوتیسم کودکان قم، با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در تقویت سازمانهای مردمنهاد و حرکت بهسوی محلهمحوری، اظهار داشت: نهادهای مردمی با پر کردن خلأ توجه به گروههای کمتر برخوردار، میتوانند نقشی کلیدی در تعمیق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر ایفا کنند.
بطحایی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری اجتماعی بر نسلهای آینده افزود: توجه به کودکان و نوجوانان نهتنها تضمینکننده آینده جامعه است، بلکه شاخصهای اجتماعی، فرهنگی، قضایی و درمانی کشور را در دهههای پیشرو شکل خواهد داد.
او همچنین آموزش خانوادهها و آگاهیبخشی عمومی درباره اختلالات رشدی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و فعالیتهای بنیاد خیریه اوتیسم قم را نمونهای از ترویج فرهنگ عدالتمحور و مبتنی بر ارزشهای اسلامی در جامعه توصیف کرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان، با تأکید بر لزوم ایجاد شبکه ارتباطی میان سازمانهای مردمنهاد، تصریح کرد: فراهمسازی بستر همافزایی و همکاری میان سمنها، زمینهساز بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیت عظیم مردمی در مسیر حل مسائل اجتماعی کشور خواهد بود.