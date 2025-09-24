باشگاه خبرنگاران جوان- شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، عصر روز سه‌شنبه، ۱ مهر، در سخنرانی خود گفت که تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیازمند تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه جهانی است.

او هشدار داد که نادیده گرفتن وضعیت افغانستان می‌تواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

هم‌زمان، صدر جاپاروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان نیز در نیویورک خواستار بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان شد.

او با انتقاد از انزوای بین‌المللی این کشور، تأکید کرد که محروم کردن افغانستان از کمک‌های مالی و بشردوستانه اقدامی غیرقابل قبول است.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که افغانستان همچنان با بحران‌های انسانی، اقتصادی و امنیتی گسترده دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و بسیاری از کشورهای منطقه خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در حل‌وفصل این بحران هستند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز در سخنرانی خود از طالبان خواست تا رویکردی فراگیر در حاکمیت خود در پیش گیرد و به ارزش‌های انسانی توجه کند.

او تأکید کرد که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را تنها بگذارد و افزود که ترکیه همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود.