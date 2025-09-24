در جریان هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که همچنان در غیاب طالبان برگزار شد، دو تن از رهبران آسیای مرکزی با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان، خواستار توجه جدی جامعه بین‌المللی به این کشور شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، عصر روز سه‌شنبه، ۱ مهر، در سخنرانی خود گفت که تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیازمند تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه جهانی است.

او هشدار داد که نادیده گرفتن وضعیت افغانستان می‌تواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

هم‌زمان، صدر جاپاروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان نیز در نیویورک خواستار بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان شد.

او با انتقاد از انزوای بین‌المللی این کشور، تأکید کرد که محروم کردن افغانستان از کمک‌های مالی و بشردوستانه اقدامی غیرقابل قبول است.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که افغانستان همچنان با بحران‌های انسانی، اقتصادی و امنیتی گسترده دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و بسیاری از کشورهای منطقه خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در حل‌وفصل این بحران هستند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز در سخنرانی خود از طالبان خواست تا رویکردی فراگیر در حاکمیت خود در پیش گیرد و به ارزش‌های انسانی توجه کند.

او تأکید کرد که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را تنها بگذارد و افزود که ترکیه همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود.

برچسب ها: حمایت از افغانستان ، سازمان ملل ، تعامل با طالبان
خبرهای مرتبط
استقبال طالبان از حمایت منطقه‌ای
ادامه تعامل سازمان ملل با طالبان
تاکید امارات بر حمایت از مردم افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحقیقات آمریکا درباره دستکاری احتمالی پله برقی همزمان با سفر ترامپ به سازمان ملل
از بوکا تا نیویورک: رقص تروریسم بر تار‌های قدرت
فردی به جرم تلاش برای ترور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ محکوم شد
جهان در برابر فلسطین: وعده‌های نو یا تکرار تاریخ؟
ناوگان جهانی صمود: ۱۲ حمله پهپادی ۹ قایق را هدف قرار داد
سازمان ملل در گذرگاه سرنوشت: صلح یا سقوط؟ 
صلح یا توطئه؟ گام اول سوریه و اسرائیل برای پایان جنگ
روسیه: وین محل مذاکرات درباره اوکراین نخواهد بود
افزایش قیمت نفت درپی کاهش ذخائر آمریکا
کاخ سفید: فروش سلاح به اوکراین برای آمریکا سودآور است
آخرین اخبار
ترامپ خواستار سرنگونی جنگنده‌های روسی توسط ناتو شد
کاخ سفید: فروش سلاح به اوکراین برای آمریکا سودآور است
صلح یا توطئه؟ گام اول سوریه و اسرائیل برای پایان جنگ
روسیه: وین محل مذاکرات درباره اوکراین نخواهد بود
افزایش قیمت نفت درپی کاهش ذخائر آمریکا
تحقیقات آمریکا درباره دستکاری احتمالی پله برقی همزمان با سفر ترامپ به سازمان ملل
ناوگان جهانی صمود: ۱۲ حمله پهپادی ۹ قایق را هدف قرار داد
از بوکا تا نیویورک: رقص تروریسم بر تار‌های قدرت
سازمان ملل در گذرگاه سرنوشت: صلح یا سقوط؟ 
جهان در برابر فلسطین: وعده‌های نو یا تکرار تاریخ؟
فردی به جرم تلاش برای ترور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ محکوم شد
پادشاه اردن طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد
مکرون: ترامپ در صورتی می‌تواند جایزه نوبل را ببرد که درگیری غزه را متوقف کند
حماس اتهام ترامپ مبنی بر مانع‌تراشی در آتش‌بس غزه را رد کرد
امیر قطر: اسرائیل مذاکرات را ادامه جنگ به روش‌های دیگر و راهی برای فریب افکار عمومی می‌داند
آغاز سال تحصیلی مدارس خراسان رضوی با حضور ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی + فیلم
اسپانیا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل را تصویب کرد
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
گذرگاه مرزی تورخم پس از بسته‌شدن موقت، بار دیگر بازگشایی شد
محرومیت سومین سال افغانستان از حق رأی در سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
سرویس مخفی آمریکا تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
دانش، ایمان و خدمت؛ بنیاد حقیقی طلبگی + فیلم