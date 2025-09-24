در آستانه هفته دفاع مقدس، ۱۷۰۰ بسته ملزومات تحصیلی به همت کمیته امداد، خیرین و بسیج سازندگی شهرستان بهبهان، بین دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش این نهاد توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - بیژن بلیوند، مدیر این نهاد، در آستانه هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، گفت: ما در جنگ، ابهت ابرقدرت‌های غرب و شرق را در هم شکستیم.

وی با تأکید بر لزوم پاسداری از ارزش‌های شهدا، از اجرای طرحی گسترده برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و اظهار داشت: به فضل الهی و با کمک خیرین، شرکت‌ها و نیروی مقاومت بسیج سازندگی شهرستان بهبهان، موفق شدیم هزار و ۷۰۰ بسته ملزومات تحصیلی تهیه کنیم.

آقای بلیوند ارزش ریالی هر یک از این بسته‌ها را یک میلیون و دویست هزار تومان عنوان کرد و افزود: سرجمع این اقدام نیک که بالغ بر دو میلیارد تومان اعتبار داشته، بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت و محروم تحت حمایت کمیته امداد توزیع و اهدا گردید.

مدیر کمیته امداد بهبهان، این اقدام را نمادی از تداوم روحیه ایثار و همدلی در دوران پس از دفاع مقدس دانست و برای دانش‌آموزان دریافت‌کننده این بسته‌ها آرزوی موفقیت کرد.

برچسب ها: بهبهان ، توزیع نوشت افزار
خبرهای مرتبط
توزیع ۳۵۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان در ملکان
توزیع ۴۷۰ بسته نوشت افزار در آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان 
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
بهره‌برداری و اجرای پروژه‌های ورزشی بندر امام خمینی(ره) با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریالی
جهش ۵۴ درصدی نفوذ ارقام جدید گندم در مزارع خوزستان
حفر و تکمیل ۶۷ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور
آخرین اخبار
حفر و تکمیل ۶۷ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور
جهش ۵۴ درصدی نفوذ ارقام جدید گندم در مزارع خوزستان
افق ۱۴۰۷ پایان مشعل‌سوزی گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان 
بهره‌برداری و اجرای پروژه‌های ورزشی بندر امام خمینی(ره) با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریالی
سردشت خوزستان لرزید
آموزش و پرورش خوزستان توانایی ارتقای آموزشی را دارد