باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - بیژن بلیوند، مدیر این نهاد، در آستانه هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، گفت: ما در جنگ، ابهت ابرقدرت‌های غرب و شرق را در هم شکستیم.

وی با تأکید بر لزوم پاسداری از ارزش‌های شهدا، از اجرای طرحی گسترده برای حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد خبر داد و اظهار داشت: به فضل الهی و با کمک خیرین، شرکت‌ها و نیروی مقاومت بسیج سازندگی شهرستان بهبهان، موفق شدیم هزار و ۷۰۰ بسته ملزومات تحصیلی تهیه کنیم.

آقای بلیوند ارزش ریالی هر یک از این بسته‌ها را یک میلیون و دویست هزار تومان عنوان کرد و افزود: سرجمع این اقدام نیک که بالغ بر دو میلیارد تومان اعتبار داشته، بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت و محروم تحت حمایت کمیته امداد توزیع و اهدا گردید.

مدیر کمیته امداد بهبهان، این اقدام را نمادی از تداوم روحیه ایثار و همدلی در دوران پس از دفاع مقدس دانست و برای دانش‌آموزان دریافت‌کننده این بسته‌ها آرزوی موفقیت کرد.