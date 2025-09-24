علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال به سوالات روز درباره آخرین وضعیت این باشگاه پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها باشگاه استقلال در کانون توجه قرار دارد. شکست سنگین این تیم برابر الوصل امارات باعث شد هواداران به شدت به این موضوع اعتراض کنند. مسائلی مانند حضور کلارنس سیدورف و شایعه اولتیماتوم به سایپنتو باعث شد با علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رییس هیات مدیره باشگاه استقلال به گفت‌و‌گو بپردازیم.

راجع به جلسه روز سه‌شنبه با ساپینتو صحبت کنید؟

پیش از آمدن آقای ساپینتو، آقای سیدورف قبل از شروع فصل به استقلال آمد و فرصت خوبی برای استفاده از تجربیات ایشان است. همزمان با حضور ایشان لازم بود جلسه‌ای با کادر فنی داشته باشیم تا مسائلی را مطرح کنیم که تنها به نتایج اخیر مربوط نبود. جلسه در فضایی صمیمانه برگزار شد و انتظارات از مجموعه باشگاه نتایج بهتری است و آنچه در چند بازی گذشته اتفاق افتاده نتوانسته انتظارات هواداران را برطرف کند. درباره آسیب شناسی و اینکه چرا این اتفاقات رخ داده و چه مشکلی وجود دارد بحث شد. رویکرد مدیریت باشگاه دخالت نکردن در مسائل فنی و حمایت همه جانبه است. حضور سیدورف مهم بود. تجربه ایشان در مسائل مدیریتی و فنی که این بخشی که ما صحبت کردیم نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد. طبیعتاً آنها جلسه دو نفره فنی خواهند داشت تا درباره اشکالات صحبت کنند. روز گذشته به آقای ساپینتو اطمینان داده شد که هیات مدیره از ایشان به طور جدی حمایت می‌کند. اخبار نامربوطی منتشر شده بود و ذهنیت ایشان را به نوعی دچار تردید کرده بود که حل شد. در باشگاه همه باید وظیفه خود را انجام دهند. اگر می‌خواهیم موفق باشیم باید همه از هم حمایت کنیم و ایشان هم کاملا همراه بود. باتوجه به اینکه ساپینتو از لحاظ احساسات آدم علاقه‌مندی به باشگاه است، ما نیازمند رابطه نزدیک‌تر و گفت‌وگوی رو در رو بودیم که با جلسه امروز بخش زیادی از آن حل شد.

این جلسه درباره همسوسازی مدیریت و کادر فنی بود آیا قرار شد که کادر مدیریتی هم اقدامی انجام دهد؟

از ابتدای فصل مدیریت باشگاه، انتظارات آقای ساپینتو را در حد مقدورات خود برطرف کرده و انجام داده که بر آن تاکید شد. برخی مسائل مانند کلینیک پزشکی در داخل کمپ و مسائل این چنینی مطرح شد که صحبت کردیم و قول حمایت دادیم که این کار انجام شود. در فضای خیلی خوب و دوستانه‌ای مطرح شد و باید کادر فنی و مدیریتی از اختیارات خود استفاده کنند که خوشبختانه اختلاف نظری در این مورد وجود نداشت و هر دو بر این امر تاکید کردیم. بسیاری از این مشکلات با گفت‌و‌گو حل خواهد شد و امروز جلسه بسیار خوبی بود.

یکی از اقدامات خوب مدیریت باشگاه استقلال جذب سیدورف بود، دقیقا شرح وظایف او در باشگاه چیست؟ تنها نظارت بر تیم بزرگسالان خواهند داشت یا بر آکادمی و ساختار کلی باشگاه هم نظارت دارند؟

برای مدیریت اصلی در فوتبال همکاری را با آقای سیدورف شروع کردیم و با توجه به قراردادی که داشت در قالب مشاور جذب شدند. ایشان در واقه مدیر فوتبال استقلال است. ایشان انگیزه بسیار بالایی دارند تا جایگاه استقلال را ارتقا دهند. باور ایشان به استقلال و توانمندی آن برای ما خیلی مهم است. جالب است که بدانید اخیرا یک باشگاه اروپایی یک فردی واسطه شده بود که تفاهم دوجانبه‌ای انجام دهیم که ایشان (سیدورف) گفتند که سطح باشگاه استقلال خیلی بالاتر از این حرف‌هاست و باید با باشگاه‌های خیلی بزرگ تفاهم‌نامه داشته باشیم. سیدورف تنها مساله‌اش تیم بزرگسالان نیست، هر چند که برای همه ما مهم‌ترین مساله آن است. ایشان جلساتی را با آکادمی داشته و نقطه نظراتی را در آکادمی اعلام کرده و اخیرا در این سفر برنامه بسیار خوبی را در بحث زیرساختی دارد. بنا داریم در کمپ اصلی باشگاه تغییراتی را ایجاد کنیم و فضا‌های جدیدی را به وجود بیاوریم. صحبت‌هایی را درباره موضوع ساخت و امکانات کمپ داشتند و به طور مستقیم درباره کلینیک پزشکی ورزشی در درون کمپ نظراتی را ارائه دادند. در این سفر یک جلسه مفصل با کمیته برندینگ و بازاریابی باشگاه داشتند و به دنبال این هستند که برند‌های مطرحی را در حوزه‌های مختلف برای باشگاه ایجاد کنند. در جایگاه یک مشاور عالی عمل می‌کنند و من فکر می‌کنم به دلیل ناشناخته بودن این ظرفیت‌ها هنوز نتوانستیم آنطور که باید و شاید از ایشان استفاده کنیم ولی در این سفر گفت‌و‌گو‌های خوبی داشتیم.

در قرارداد ایشان تعداد روز حضور در ماه مشخص شده یا به فراخور اوضاع به ایران می‌آیند؟

با توجه به قراردادشان به طور متوسط ماهی ۵ روز باید به ایران بیایند. ایشان اعلام کردند که هر زمانی که نیاز باشد بیشتر بمانند آمادگی این را دارند.

فصل گذشته استقلال حواشی زیادی داشت، از تغییرات نیمکت تا هزینه‌های آن مربیان. از طرفی دو بازیکن بوسنیایی جذب شدند که علاوه بر مبلغ داده شده به آنها، یک سهمیه بازیکن خارجی هم سوخت. راجع به این فسخ قرارداد‌ها صحبت کنید و اینکه چه مقدار هزینه برای باشگاه داشت؟ آیا آقای سمیعی و عسگری پاسخگوی این موضوع خواهند بود؟

موضوع دو بازیکن و شکل جذب آنها و عدم به کارگیری، یکی از اتفاقات ناخوشایند در فوتبال ماست. از آن ابتدا که مدیریت در هلدینگ تغییر کرد، از ما خواسته شد گزارشی درباره آن ارائه دهیم. البته عدم هماهنگی میان مدیرعامل وقت و رییس هیات مدیره یکی از مسائلی بوده که منجر به این اتفاق شده، اما در مجموع این کار خوب مدیریت نشد. توضیحاتی را از این افراد خواستیم که منجر به گزارشی شد که به مدیریت هلدینگ ارائه شد و از نظر حقوقی جزو پرونده‌هایی شناخته شد که باید پیگیری شوند. فکر می‌کنم وجود خطا در بحث‌های این چنینی محتمل است، اما اگرچه که معتقدم با قصد و نیت نبوده ولی اگر قصوری صورت گرفته باید به آن رسیدگی شود. هر چه با این قصور‌ها برخورد شود به همان مقدار پیشگیرانه خواهد بود. هزینه آن دو بازیکن با توافقاتی که کردیم کاهش پیدا کرده است.

نگرانی‌هایی وجود دارد که زمانی که یک مدیر هزینه می‌کند و می‌رود دیگر نیازی به پاسخگویی ندارد و بدهی‌ها به گردن مدیر بعدی می‌افتد، گفته می‌شد زمانی که شما به باشگاه آمدید حسابرسی برای دوره آقای سمیعی و شهریاری صورت نگرفت.

مدیریت عامل هلدینگ نظارت ویژه‌ای روی آن دارند، درباره پرونده‌هایی که در این دوره هم اتفاقاتی رخ داده و هر چند که آنها هم تاکنون خسارتی به باشگاه وارد نکرده، اما توضیحات خواسته شده و پاسخ داده شده و این تاکید صورت گرفته که ملاحظه نسبت به دوره قبل و بعد نخواهد بود؛ بنابراین فکر می‌کنم اصل این کار شایسته است. حداقل می‌تواند هزینه کم توجهی را بالا ببرد. من معتقدم عمدی در این موضوعات وجود ندارد.

آقای شهریاری با نظر خود این دو بازیکن را جذب کردند؟

بله! همینطور است، اختلاف نظر‌هایی وجود داشت و این توضیحات گرفته شد که این اختلاف نظر‌ها در توضیحات وجود دارد. اراده هلدینگ این است که با موضوعاتی که منافع مردم را زیر سوال خواهد برد، برخورد کند.

برای مربیانی که سال گذشته تغییر کردند، مجموعا باشگاه چه مقدار باید پرداخت کند؟

زمانی که ما آمدیم آقای موسیمانه که فسخ کردند تا روزی که فسخ کردند، قرارداد خود را دریافت کرده بودند. متاسفانه هم قبل از دوره ما و ابتدای دوره، چون حساب بانکی ایشان در کشوری که در دسترس باشد نبود، چندین بار اقدام به پرداخت هزینه شد و اتفاقا چند ساعت بعد از نوتیس ایشان پول‌ها پرداخت شد که من فکر می‌کنم ایشان می‌توانست بماند و یک مقدار کم لطفی کردند. درست زمانی که حساب باز کردند و چند ساعت بعد پول‌شان واریز شد، اقدام به این کار کردند. آن پرونده در حال جریان است، ما اقدامات خودمان را برای پرداخت داشتیم. سرمربی‌های بعدی واقعا رقم‌های بالایی نداشتند. آقای بختیاری‌زاده قرارداد به عنوان همان مربی داشتند و سپس بوژوویچ قرارداد ۱۸۰ هزار دلاری داشت و بعد مجتبی جباری که عدد‌های قابل توجهی نبود. متاسفانه لطمه‌هایی به مجموعه باشگاه خورد، اما خوشبختانه انتهای فصل با قهرمانی در جام حذفی تمام شد. امسال تلاش کردیم ثبات بیشتری داشته باشیم و حضور سیدورف به عنوان مشاور و معمار فوتبال ما می‌تواند کمک کند تا دچار این موضوعات نشود.

آیا با بیژن طاهری به عنوان سرپرست ادامه می‌دهید؟

طاهری از پیشکسوتان بسیار اخلاق مدار باشگاه استقلال است و فکر نمی‌کنم کسی روی آن شک داشته باشد، خود ایشان فردی است که به دنبال هماهنگی با باشگاه است. جزو گزینه‌های بوده که مورد نظر سرمربی بوده و مورد حمایت باشگاه هم قرار داشته و من کاملا حس هواداران را درک می‌کنم که علاقه دارند کنار زمین فضای جدی‌تری برای دفاع از حقوق باشگاه استقلال شکل بگیرد، اما به نظر من مهم است که مجموعه تیم یکنواخت و در آرامش باشد. زمانی که کادر فنی از این موضوع حمایت می‌کند ما هم ترجیح می‌دهیم که همچنان همین مسیر را دنبال کنیم. اگر جایی احساس کنیم نیاز به تغییر است، با هماهنگی این کار را انجام می‌دهیم.

یکی از انتقادات به بخش رسانه‌ای باشگاه است، حضور خانم سیما اقدام خوبی بود، اما با سرمربی و پیشکسوت درگیری‌هایی داشتند. انتظار می‌رود به عنوان یک سخنگو سنجیده‌تر صحبت کنند. همچنین درباره مدیر روابط عمومی و خارج شدن صفحه مجازی این باشگاه پس از حضور ایشان صحبت کنید و نظر شما درباره این انتقادات چیست؟

بخش عمده‌ای از مشکلاتی که در حوزه رسانه برای باشگاه استقلال شکل گرفته، ناشی از عدم نتیجه‌گیری تیم در فصل گذشته است. زمانی که تیم نتیجه نگیرد حاشیه‌ها زیاد می‌شود. اینکه ناگهان مسائل بی‌ربطی مطرح می‌شود مانند نامزد شدن من در نظام پزشکی و مسائل این چنینی، نشان از این دارد که باشگاه که نتیجه نگیرد چنین فضایی شکل می‌گیرد. این اطمینان بخشی را از سرمربی گرفتیم که شرایط خیلی خوبی خواهیم داشت، اینها کمک می‌کند که حاشیه‌ها کم شود.

جایگاه علی منصوریان در باشگاه مشخص است، به نظر شما خانم سیما این جایگاه را درست تشخیص داده‌اند؟

نسبت به موضوع خانم سیما خیلی صحبت شده و ایشان پس از صحبت‌هایی درباره آقای منصوریان داشتند دیگر حرفی نزدند چرا که باشگاه تشخیص داد این موضوع فروکش کند. آقای نظری حکم اخراج ایشان را ندادند و به هیچ عنوان درست نیست. این خبر درست نیست. بعد از آن ماجرا از خانم سیما خواستیم که کمتر صحبت کنند که این به منظور اخراج نبوده است. پروسه اینکه چرا حضور پیدا کردند را من توضیح دادم. امروز دلم می‌خواهد مقداری منصفانه‌تر درباره ایشان صحبت کنیم. خیلی‌ها می‌گویند ایشان اشراف به ورزش ندارند، اما من می‌خواهم به ایشان وقت بدهید تا درباره این موضوع صحبت کنند. من مطمئنم از خیلی از مدیران اطلاعات فوتبالی بهتری دارند. به هر حال خانم بودن این شخص در انتقاد‌ها بی‌تاثیر نیست. حتما ایشان هم اشکال دارند، اما چه کسی بی عیب است؟ شاید کسی سال‌ها تجربه داشته باشد و یک خطایی انجام دهد. نباید خطای یک فرد را چند برابر ببینیم و از خطای فرد دیگری رد شویم. این به نظرم زیبنده نیست. حتما خانم سیما باید خودشان را تقویت می‌کرده و در نوع مواجه باید درک صحیح‌تری می‌داشته است. بخشی از شناسنامه باشگاه، پیشکسوتان هستند. من هم در صحبت کردن سعی می‌کنم این حریم‌ها را حفظ کنم ولو اینکه آن پیشکسوت درباره من بی انصافی کرده باشد. هم ما و هم خانم سیما به این نتیجه رسیدیم که کار ایشان در آن مقطع اشتباه بود. به دنبال این هستیم که مسیر خود را اصلاح کنیم. درباره روابط عمومی، اینکه اتفاقی همزمان رخ می‌دهد و بخواهیم آن را ربط بدهیم درست نیست. من شاهد بودم که خدمت آقای آتشی در بیمارستان بودیم و اطلاعات ایشان درباره تاریخچه استقلال عجیب بود. شخصیت متینی است، ما به دنبال آرامش به باشگاه هستیم. حس هواداران را درک می‌کنم که به دنبال احقاق حق باشگاه در بخش رسانه‌ای است، اما در استقلال یک آرامشی را داریم و روی آنها تاکید می‌کنیم. هر چه جلوتر برویم این نواقص برطرف خواهد شد و اگر احساس کنیم مسیر اشتباهی را می‌رویم، روی آن پافشاری نخواهیم کرد و اصلاح می‌کنیم.

آیا گزارشی به شما درباره جلسه با بازیکنانی که به کمیته انظباطی دعوت شده‌اند، داده شده است؟

کمیته انضباطی مستقل است، برخی آمدند و برخی دیگر به دلیل برنامه‌های سرمربی موفق به حضور نشده بودند. هنوز گزارش به دست من نرسیده، اما نگاه ما در بحث کمیته انضباطی آگاه کردن است نه جریمه‌ای. نگاه الزاما برخورد‌های انظباطی نیست. بهترین و محبوب‌ترین بازیکنمان اگر احساس کنیم نیاز به تذکر دارد، انجام می‌دهیم و در عین حال اگر یک جایی احساس کنیم حق او ضایع می‌شود حتما از او دفاع خواهیم کرد. کما اینکه درباره رای کمیته انضباطی درباره رامین رضاییان اعتراض کردیم و این را انجام می‌دهیم. خیلی مهم است که کسانی که در مسند قضاوت هستند همه فضای آن مجموعه را ببینند و سپس قضاوت کنند. شرایط برخی بازیکنان ممکن است عادی نباشد، اما باید نظم اخلاقی باشگاه هم رعایت شود تا تابلوی باشگاه استقلال اخلاق محوری باشد.

ساختار فعلی باشگاه استقلال این است که شما ریاست هیات مدیره را برعهده دارید و در نشست‌ها به عنوان سرپرست مدیرعامل باید به خودتان گزارش دهید و سپس نماینده هلدینگ باید گزارش دهد که مجدد خودتان هستید، این یک شائبه‌ای به وجود می‌آورد که باشگاه کامل در اختیار شما است؟

عملکرد هشت ماه گذشته من به خوبی گواه این موضوع است. متعدد تصمیماتی در باشگاه گرفته شد که بر اساس خواست اکثریت هیات مدیره بود، اما الزاما همیشه نظر من منطبق بر آن نبوده است؛ بنابراین به اصطلاح این مساله نشان می‌دهد که در پذیرش آن نگاه حاکمیتی - شرکتی که هیات مدیره در واقع موظف است کاملا این موضوع رعایت شده، انصافا زمانی که آقای نظری، مدیرعامل باشگاه بودند کلیه مواردی که در اختیار خودشان بود را هم به تصمیم جمع هیات مدیره می‌سپردند و در نهایت هیات مدیره تصمیم می‌گرفت که ممکن بود جایی درست یا اشتباه باشد. در واقع اینکه آقای نظری استعفا کردند و من انتخاب شدم، ناگزیر بود و یک انتخاب نبود. همین جلسه گذشته هم درباره مدیرعامل بحث جدی کردیم که یک نفر را انتخاب کنیم. نمایندگی تام الاختیار هلدینگ همچنان با حکم آقای شریعتمداری پابرجاست. برخی مواقع موضوعات ورزشی هلدینگ خارج از استقلال را هم به من ارجاع می‌دهند. این منافاتی با بحث باشگاه‌داری ندارد. اختیاراتی خارج از آن چه که سپرده شده برای خودم قائل نیستم. این دو جایگاه با هم جمع شده، اما در واقع ریاست هیات مدیره هیچ اختیاری اضافه‌تر از اعضای هیات مدیره ندارد، مگر اداره باشگاه. دقیقا در همان روزی که آقای نظری استعفا کردند، اعضای هیأت مدیره اعتقاد داشتند که تا امروز براساس دموکراسی پیش رفته‌ایم و اکنون هم این موضوع را داریم. حتی در موضوع مهمی مانند جلسه با ساپینتو و سیدورف همه اعضای هیات مدیره را در جریان گذاشتیم که صحبت کنند. این انسجام است و اختلاف نظر هم وجود دارد، اما بیرون از باشگاه این موضوعیت ندارد. تمام اعضای هیات مدیره معتقد بودند در شرایط کنونی این ثبات را در مدیریت هم داشته باشیم تا آرامش شکل بگیرد و فعلا فرصت برای انتخاب مدیرعامل وجود دارد. یک ماه دیگر تمدید شده ولی ما به دنبال مطرح کردن گزینه‌های جدید برای مدیرعاملی هستیم که باید به تایید هلدینگ برسد.

صحبت‌های درباره حضور سعید آذری هم مطرح شده بود؟

آقای سعید آذری هم مطرح شده بودند و من واقعا از ایشان تشکر می‌کنم که برخورد خیلی حرفه‌ای داشتند. طبیعتا باتوجه به سابقه ایشان از گزینه‌های اصلی مدنظر بودند، اما برخی مواقع شرایط برای استفاده از ظرفیت یک نفر ممکن است به وجود نیاید، اما اینکه چه مقدار با متانت نسبت به این موضوع برخورد شده از جمله مواردی است که می‌تواند یک الگو باشد برای اینکه منافع یک باشگاه تامین شود. در هر صورت ما به دنبال گزینه‌های جدید هستیم.

استقلال این فصل عملکرد خیلی خوبی در نقل و انتقالات داشت. چرا استقلال و پرسپولیس در این فصل درآمدی ندارند؟

به نظر من دلیل عمده این است که روی آکادمی‌ها به طور جدی کار نشده و روی تیم دوم هم کار نشده و زیرساخت‌ها هم فراهم نشده است. سیاست گذاری‌های غلطی در گذشته صورت گرفته و بازیکنان خوبی ترانسفر شدند و بعد دیدیم که چه بازیکن شایسته‌ای است و سپس او با مبلغ بالایی برگشته است. در سال‌های اخیر بازیکن مطرحی تربیت نشده، اتفاقا یکی از موضوعات مطرح این است که بازیکنان امیدی که کنار تیم هستند را می‌گویند به آنها احتیاجی نداریم. ما اصرار داریم که آنها کنار تیم حضور داشته باشند و تجربه کسب کنند چرا که سرمایه اصلی باشگاه هستند. خوشبختانه تشکیل تیم ب می‌تواند کمک کننده باشد. در این فصل نیازمند این بودیم که اسکواد خوبی را ببندیم، اما نگاه ما این است که در آینده منبع درآمد خوبی از ترانسفر بازیکنان داشته باشیم. در حوزه درآمدزایی از حق پخش تلویزیونی که بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماست، محروم هستیم. در این حوزه کار می‌کنیم و امیدوارم در سال‌های آینده نتایج آن را ببینیم.

توضیح دادید که روند مذاکرات در نقل و انتقالات طولانی بود، یک شائبه این بود که پس از رفتن آقای نظری جویباری پول به باشگاه تزریق شد؟

اصلا این موضوع درست نیست، مدیران قبلی می‌گویند که قبل از هلدینگ با منابع و مشکلات مالی مواجه بودیم، اما واقعا هلدینگ پیش از حضور ما کمک‌های خوبی به باشگاه کرد و در فصل گذشته این کمک‌ها را ادامه داد. انصافا فصل گذشته مشکل مالی به آن معنا نداشتیم. اگر مشکل انتقال پول صورت گرفت، حقوقی بود. رویکردی که هلدینگ داشت این بود که به دنبال بستن تیم قوی هستیم. این توافق صورت گرفت و این صحبت‌ها واقعیت ندارد. بیشتر این بازیکنان با تلاش‌های آقای جویباری جذب شدند. حتی دو نفر از بازیکنانی که در زمان حضور من از آنها رونمایی شد، آقای موسی جنپو و آسانی، اینها مذاکرات خود را با آقای نظری انجام داده بودند. تنها بازیکنی که صفر تا صد در زمان حضور من صورت گرفت، منیر الحدادی بود. هلدینگ اینگونه نیست که بخواهد بی‌رویه پولی را در اختیار باشگاه قرار دهد. به شدت نظارت می‌کند و خیلی از جا‌ها از ما تعهد گرفته شده است. مهم این است که اکنون تیم خوبی بسته شده و این ماحصل کار هیات مدیره، سیدورف و ساپینتو بوده است. این اتفاقات به گونه‌ای شکل گرفته که همه با رضایت کامل کنار هستیم. اکنون که استقلال تیم خوبی بسته شده همه باید حمایت کنند. بازی‌های ملی و باشگاهی ما ضعیف شده است و اینکه نتوانستیم در بازی‌های بین‌المللی قهرمان شویم، این برای فوتبال ما خوب نیست. حالا که در یک جایی این دارد تقویت می‌شود کمک کنیم تا تیم نتیجه بگیرد. نمی‌شود در داخل کشور دائما بگوییم عربستان سرمایه گذاری می‌کند و بعد اگر یک صدم آن هزینه در داخل کشور شود، همه بگویند که چرا آن قدر هزینه می‌کنید. وقتی می‌خواهیم موفق شویم نیازمند این هستیم که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، البته که باید سلامت و شفاف سازی صورت بگیرد.

۱۱ میلیارد به عیسی آل کثیر دادید که فسخ کند، به نظر شما این حرکت نقل و انتقالاتی اشتباه نبود؟

مدیریت ممکن مجموعه‌ای از خطا‌ها و موفقیت‌ها را داشته باشد، گاهی جنبه قصور و گاهی جنبه تقصیر دارد. اگر اتفاق خوبی برای باشگاه رخ بدهد و سرمایه گذاری خوبی کند، این خیلی مواقع دیده نمی‌شود. پرونده سنگینی که برای باشگاه استقلال و پرسپولیس وجود داشت و مطالبه هزار میلیارد تومانی از باشگاه استقلال از طرف یک فرد که قبلا قرارداد اسپانسری از این دو باشگاه داشته و محکوم کرده بود. جالب است بدانید که در این چند روز گذشته، حکم بدوی به نفع باشگاه استقلال گرفتیم که خیلی مهم بود. این اتفاقات هم رخ می‌دهد و در برخی مواقع یک قصوری هم شکل می‌گیرد. واقعیت این است که درباره آقای آل کثیر مجموعه‌ای از عوامل در این موضوع دخالت داشتند. البته خودم جزو افرادی بودم که تمایلی به این قرارداد نداشتم و مورد نظر مدیرعامل بود که حمایت کردم. به این شکل که قرارداد را لغو کنیم، بنده مخالف بودم. دوست دارم هواداران کمی توجه کنند و فارغ از بحث‌های احساسی نگاه کنند. سرمربی مدعی بود که اگر به من این میزان از مخالفت هواداران منتقل می‌شد من تصمیم دیگری می‌گرفتم. در این رابطه حتما دوستانی به عنوان کمک مربی و سرپرست وجود داشتند که توقع داشتیم این موضوع را انتقال دهند. در سیستم مدیریت هم بهتر بود مقاومت‌ها بیشتر شکل بگیرد، اما مجموع این اتفاقات افتاد. زمانی که از مدیریت دور بودم، همیشه به عنوان هوادار بودم. هیچوقت نسبت به هیچ پیشکسوت و مدیری مصاحبه‌ای نکردم. این ماجرا تمام شد و من هیچ موافقتی با جذب آل کثیر نداشتم. بعد از اینکه جذب شد، معتقد بودم که باشگاه باید بر تصمیم خود ایستادگی کند و اکنون هم می‌گویم. چه بسا ممکن بود در یک جایی این بازیکن روزی به درد باشگاه بخورد. خواهش من است که در حوزه بازیکنان منطقی جلو برویم. بحث فنی جای خود، اما نحوه برخورد ما بازیکنان خیلی در نتایج تاثیر دارد. گاهی هوادار باید به تصمیمی که گرفته می‌شود اعتماد کند تا نهایتا بتوانیم نتیجه بگیریم. معتقدم نمی‌توانیم تصمیمی بگیریم که خارج از نظر هواداران باشد و باید از ابتدا به این موضوع فکر می‌کردیم. اما اگر تصمیم گرفته شد نوع مواجه ما خیلی مهم است که یک کینه نسبت به مدیریت و هواداران باشگاه استقلال ایجاد نکند؛ بنابراین خواهش من این است که در ادامه مسیر این را در نظر بگیریم.

راجع به درآمدزایی باشگاه مانند تبلیغات محیطی و مبلغ دریافتی از آن صحبت کنید.

فکر می‌کنم عدد آن حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان و شاید کمتر باشد. حاکمیت باشگاه‌ها با این کار سازمان لیگ بی‌معنی می‌شود. در اسم این است که ما در یک ورزشگاه میزبان هستیم، اما در عمل این اتفاق آنطور که باید رخ نمی‌دهد. احساس می‌کنم نیاز به تعامل بیشتری است. باید نسبت به تغییر روند‌ها بیشتر گفت‌و‌گو کنیم و منافع باشگاه‌ها را بیشتر دنبال کنیم. باشگاه‌ها از یک منبع مهم به نام پخش تلویزیونی محروم هستند. دیگر مسیری نمی‌ماند. تبلیغات روی پیراهن و بلیت فروشی باقی خواهد ماند که متاسفانه بلیت فروشی هم در اختیار ما نیست. یک نمونه می‌گویم و دوستان از من گله نکنند. چگونه می‌شود که در بازی ما و النصر ۷۵ هزار تماشاگر به ورزشگاه می‌آیند، اما سهم ما ۳۵ هزار تماشاگر پرداخت شود. این ۳۵ هزار نفر کجا آمدند؟ من بازی استقلال و النصر را رفته بودم که یک ربع قبل بازی هیچکس در ورزشگاه نبود و گفتیم که چه خوب است، استقلال اکنون در یک فضای بدون تماشاگر مسابقه می‌دهد. در کمتر از نیم ساعت جمعیت انبوهی وارد ورزشگاه شدند و هر کس روی صندلی خود نشست. در باشگاه ما، من به عنوان مدیرعامل اگر نیم ساعت قبل بازی بروم نمی‌توانم سر جای خودم بنشینم. به سهام دار خود بلیت VIP دادیم ولی یک ساعت قبل از بازی اصلا نتوانست وارد ورزشگاه شود. این موضوعات نکاتی است که به جای ناراحت شدن باید به سمت حل کردن آن باشیم. به آقای تاج درباره بلیت فروشی و نظم درباره ورزشگاه‌ها و کنترل بحث ورود و خروج‌ها آمادگی کامل داریم که این را به عهده بگیریم. همچنان بلیت فروشی از طرف سایت طرف قرارداد سازمان لیگ صورت می‌گیرد و انظباط درون ورزشگاه‌ها به شکل قبل انجام می‌شود و هیچ برنامه و توافقی صورت نگرفته، هرچند که قول آن داده شده است، چون ما اعلام آمادگی کردیم برای تست آن را در اختیار باشگاه استقلال قرار دهند و اگر خوب انجام شد، می‌توانیم از این تجربه برای سایر تیم‌ها استفاده کنیم.

هدف‌گذاری باشگاه استقلال برای این فصل در رقابت‌های مختلف چیست؟

باشگاه استقلال در فصل گذشته نتوانسته رضایت هواداران را جلب کند، هرچند که قهرمان جام حذفی شدیم، اما به دلیل انقاقاتی که رخ داد این شیرینی چشیده نشد. هواداران دوست دارند استقلال خوب و تهاجمی بازی کند. هدف ما در فصل جدید این است که به جایگاه اصلی خود برگردیم و اگر رقابتی هست بین استقلال و تیم‌های بالای جدول باشد. موضوع بعدی حرکت از تیم‌داری به باشگاه‌داری است که اقدامات خوبی را انجام دادیم. فکر می‌کنم بالغ بر ۱۳ تیم گروهی و انفرادی در بخش آقایان و بانوان شکل داده‌ایم. در عین حال به دنبال بازسازی کمپ مرغوب کار و ناصر حجازی هستیم و در بلند مدت برنامه ساخت ورزشگاه را مطرح خواهیم کرد. این غم انگیز است که چرا از این صحبت‌ها می‌شود ولی اجرا نمی‌شود. باید تلاش کنیم برای استقلال و پرسپولیس ورزشگاه اختصاصی ایجاد کنیم. یک رایزنی‌های ابتدایی کرده‌ایم، مکان آن مشخص نشده و استراتژی آن را با کمک هواداران گذاشته‌ایم. این برنامه بلند مدت است، اما هلدینگ مصمم است که این کار را انجام دهد. اگر چند ماه پیش می‌گفتیم استقلال ۱۳ تیم در رشته‌های مختلف خواهد داشت هیچ‌کس باور نمی‌کرد، اما امروز این اتفاق رخ داده است.

وضعیت ماشاریپوف چگونه است؟

رستم آشورماتوف به زودی به جمع ما اضافه خواهد شد و یکی از مشکلات ما حل خواهد شد. درباره ماشاریپوف بحث جراحی مطرح است و متاسفانه در ابتدای مسیر با توجه به مشورتی که از پزشکان کشور خودش گرفته بود، حاضر به عمل جراحی نشد. به ایشان ابلاغ کردیم که باید جراحی کند و در چارچوب تصمیمات باشگاه حرکت کند. امیدوارم این اتفاق به زودی رخ دهد. سهمیه سوخته در مورد ماشاریپوف جایگزین شده و فعلا در لیست نیستند. درباره آن سهمیه همه تلاش خود را کرده‌ایم و فکر می‌کنیم تیم اکنون شکل گرفته است. اکنون دغدغه اصلی ما اضافه شدن بازیکن جدیدی نیست بلکه همدلی و نتیجه خوب است.

منبع: ایسنا