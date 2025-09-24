این گزارش تصویری منتخبی از آثار عکاسان برجسته طبیعت، با موضوع اقیانوس‌ها، در سال ۲۰۲۵ و راز‌های پنهان جهان زیرآب را روایت می‌کند. این مجموعه، که حاصل سال‌ها غواصی در عمق دریاهاست، لحظه‌های نابی از زندگی موجودات دریایی، بازی نور در اعماق و عظمت اقیانوس‌های دست‌نخورده جهان را به تصویر کشیده است. در این گزارش تصویری و در هر عکس حکایتی از شکوه و آسیب‌پذیری این جهان آبی را بازگو می‌کند. این تصاویر که از اقیانوس‌های آرام تا اطلس ثبت شده‌اند، هم زیبایی‌های خیره‌کننده و هم اثرات مخرب فعالیت‌های انسانی بر زندگی موجودات دریایی را نشان می‌دهند.