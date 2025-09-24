باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داوران بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴

*تراکتور تبریز - فجرسپاسی شیراز

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک ها: علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و مهرداد خسروی داور VAR: پیام حیدری کمک: شبیر بهروزی ناظر: محمدرضا فلاح

*پرسپولیس- ملوان بندرانزلی

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، امین زاهدی، علی بای داور VAR: کوپال ناظمی کمک: فرهاد مروجی ناظر: رضا سخندان

جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴

*خیبر خرم‌آباد- سپاهان اصفهان

داور: بیژن حیدری کمک: رحیم حاجی‌پور، علیرضا طاهرخانی و رسول اولیایی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: حسین زمانی ناظر: یداله جهانبازی

*گل‌گهر سیرجان- فولاد خوزستان

داور: فرهاد امینی کمک: حمیدرضا افشون، رضا احمدی و سیدحسین حسینی داور VAR: وحید زمانی کمک: مسعود حقیقی ناظر: محسن قهرمانی

*ذوب‌آهن اصفهان- آلومینیوم اراک

داور: میثم حیدری کمک‌ها: صادق رستمی، سامان سحاب منش، میثم عباسپور داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: بهمن عبداللهی

*شمس‌آذر قزوین- استقلال تهران

داور: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علی احمدی، امین قدیری و ناصر جنگی داور VAR: سیدرضا مهدوی کمک: ایمان کهیش ناظر: نادر جعفری

*استقلال خوزستان- مس رفسنجان

داور: علی سام کمک‌ها: علیرضا مرادی، علی فراهانی و رضا مرادی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: فرهاد فرهادپور

شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴

*پیکان - چادرملو اردکان

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: بهزاد پناهی، میلاد قاسمی و غلامرضا ادیبی داور VAR: پیام حیدری کمک: آتنا لشنی