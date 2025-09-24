باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این جمعیت و سازمان بسیج سازندگی، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای امدادگر، از فرهنگ ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری به عنوان میراث ماندگار دوران دفاع مقدس یاد کرد و گفت: بسیجیان و داوطلبان هلال‌احمر، ادامه‌دهندگان واقعی راه رزمندگان و شهیدانی هستند که با اخلاص و ازخودگذشتگی برای عزت و استقلال این ملت جنگیدند و جان خویش را فدا کردند.

وی افزود: امروز این فرهنگ ایثار و جهاد، از سنگر‌های دفاع مقدس به میدان‌های خدمت اجتماعی منتقل شده و در قالب فعالیت‌های امدادی، جهادی، بازسازی و توانمندسازی مردم به‌ویژه در مناطق محروم، تداوم یافته است. حضور موثر جوانان در عرصه‌های امداد، بازسازی مدارس، احداث خانه‌های هلال، ایجاد مراکز بهداشتی و انجام پروژه‌های محرومیت‌زدایی، نتیجه ترویج همین فرهنگ و الگوبرداری از سبک زندگی شهداست.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به هماهنگی گسترده میان این نهاد و سازمان بسیج سازندگی، اظهار داشت: همکاری میان هلال‌احمر و بسیج، الگوی موفقی از هم‌افزایی دو نهاد مردمی و انقلابی است که نمونه مشابهی در سطح بین‌المللی ندارد. این هم‌افزایی، می‌تواند به توسعه عدالت اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری جامعه و گسترش آموزش‌های همگانی کمک چشمگیری نماید.

کولیوند، آموزش عمومی و توانمندسازی جوانان را از ارکان مهم پیشرفت کشور دانست و افزود: مهارت‌آموزی در حوزه امداد و نجات، کمک‌های اولیه، آمادگی در برابر بحران‌ها و بلایا باید به سطح خانواده‌ها و محله‌ها برسد. هیچ تفاوتی میان جان داوطلب هلال‌احمر با یک نیروی بسیجی که در گشت امنیتی در معرض خطر است وجود ندارد؛ هر دو برای حفظ جان، سلامت و امنیت مردم از خود گذشتگی می‌کنند.

وی با اشاره به جان‌فشانی امدادگران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: پنج نفر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر در جریان عملیات امدادی، مستقیماً هدف حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند؛ این عزیزان نه در خانه بودند، نه در استراحت، بلکه در میدان خدمت و نجات جان انسان‌ها حضور داشتند. این ایثارگری‌ها، باید در تاریخ خدمات اجتماعی این مرز و بوم ثبت شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به ضرورت بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در حوزه امداد اشاره کرد و گفت: امروز باید در مسیر توسعه علمی و فناورانه خدمات، گام‌های بلندی برداریم. استفاده از پهپادها، اپلیکیشن‌های مردمی، هوش مصنوعی برای آموزش عمومی مهارت‌های تخصصی، و تقویت ارتباطات فناورانه، جزو اولویت‌های ما در آینده نزدیک است. باید هم‌راستا با پیشرفت‌های جهانی، به‌خصوص در حوزه مدیریت بحران، پژوهش‌های کاربردی و تولید راهکار‌های نوین را توسعه دهیم.

وی با تأکید بر اهمیت روایت‌گری صادقانه خدمات امدادی در رسانه‌ها و فضای مجازی، خاطرنشان کرد: ما باید از ظرفیت رسانه‌ای خود برای تبیین واقعیت‌های میدان و خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن بهره بگیریم. روایت دقیق، سریع و شفاف از اقدامات داوطلبان و امدادگران، نه‌تنها سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه مشارکت مردم در فرهنگ کمک‌رسانی و مسئولیت‌پذیری را نیز افزایش می‌دهد.

کولیوند در پایان با قدردانی از همه نیرو‌های نظامی، جهادی، امدادی و داوطلبان همراه با جمعیت هلال‌احمر، تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر با روحیه‌ای انقلابی، پویا و فداکارانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در دو سال گذشته، شاهد جذب و پرورش چشمگیر جوانان با روحیه بسیجی و ایثارگر بوده‌ایم. ما باید این ظرفیت عظیم را برای خدمت بی‌منت به مردم و ارتقای امنیت و سلامت جامعه به‌کار بگیریم. ان‌شاءالله در سایه این همکاری‌ها، بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و رضایت الهی گام‌های مؤثرتری برداریم.