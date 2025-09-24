رئیس جمعیت هلال‌احمر بر گسترش هم‌افزایی با بسیج سازندگی در حوزه امداد، بازسازی و آموزش تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این جمعیت و سازمان بسیج سازندگی، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای امدادگر، از فرهنگ ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری به عنوان میراث ماندگار دوران دفاع مقدس یاد کرد و گفت: بسیجیان و داوطلبان هلال‌احمر، ادامه‌دهندگان واقعی راه رزمندگان و شهیدانی هستند که با اخلاص و ازخودگذشتگی برای عزت و استقلال این ملت جنگیدند و جان خویش را فدا کردند.

وی افزود: امروز این فرهنگ ایثار و جهاد، از سنگر‌های دفاع مقدس به میدان‌های خدمت اجتماعی منتقل شده و در قالب فعالیت‌های امدادی، جهادی، بازسازی و توانمندسازی مردم به‌ویژه در مناطق محروم، تداوم یافته است. حضور موثر جوانان در عرصه‌های امداد، بازسازی مدارس، احداث خانه‌های هلال، ایجاد مراکز بهداشتی و انجام پروژه‌های محرومیت‌زدایی، نتیجه ترویج همین فرهنگ و الگوبرداری از سبک زندگی شهداست.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به هماهنگی گسترده میان این نهاد و سازمان بسیج سازندگی، اظهار داشت: همکاری میان هلال‌احمر و بسیج، الگوی موفقی از هم‌افزایی دو نهاد مردمی و انقلابی است که نمونه مشابهی در سطح بین‌المللی ندارد. این هم‌افزایی، می‌تواند به توسعه عدالت اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری جامعه و گسترش آموزش‌های همگانی کمک چشمگیری نماید.

کولیوند، آموزش عمومی و توانمندسازی جوانان را از ارکان مهم پیشرفت کشور دانست و افزود: مهارت‌آموزی در حوزه امداد و نجات، کمک‌های اولیه، آمادگی در برابر بحران‌ها و بلایا باید به سطح خانواده‌ها و محله‌ها برسد. هیچ تفاوتی میان جان داوطلب هلال‌احمر با یک نیروی بسیجی که در گشت امنیتی در معرض خطر است وجود ندارد؛ هر دو برای حفظ جان، سلامت و امنیت مردم از خود گذشتگی می‌کنند.

وی با اشاره به جان‌فشانی امدادگران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: پنج نفر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر در جریان عملیات امدادی، مستقیماً هدف حمله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند؛ این عزیزان نه در خانه بودند، نه در استراحت، بلکه در میدان خدمت و نجات جان انسان‌ها حضور داشتند. این ایثارگری‌ها، باید در تاریخ خدمات اجتماعی این مرز و بوم ثبت شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین به ضرورت بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در حوزه امداد اشاره کرد و گفت: امروز باید در مسیر توسعه علمی و فناورانه خدمات، گام‌های بلندی برداریم. استفاده از پهپادها، اپلیکیشن‌های مردمی، هوش مصنوعی برای آموزش عمومی مهارت‌های تخصصی، و تقویت ارتباطات فناورانه، جزو اولویت‌های ما در آینده نزدیک است. باید هم‌راستا با پیشرفت‌های جهانی، به‌خصوص در حوزه مدیریت بحران، پژوهش‌های کاربردی و تولید راهکار‌های نوین را توسعه دهیم.

وی با تأکید بر اهمیت روایت‌گری صادقانه خدمات امدادی در رسانه‌ها و فضای مجازی، خاطرنشان کرد: ما باید از ظرفیت رسانه‌ای خود برای تبیین واقعیت‌های میدان و خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن بهره بگیریم. روایت دقیق، سریع و شفاف از اقدامات داوطلبان و امدادگران، نه‌تنها سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه مشارکت مردم در فرهنگ کمک‌رسانی و مسئولیت‌پذیری را نیز افزایش می‌دهد.

کولیوند در پایان با قدردانی از همه نیرو‌های نظامی، جهادی، امدادی و داوطلبان همراه با جمعیت هلال‌احمر، تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر با روحیه‌ای انقلابی، پویا و فداکارانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در دو سال گذشته، شاهد جذب و پرورش چشمگیر جوانان با روحیه بسیجی و ایثارگر بوده‌ایم. ما باید این ظرفیت عظیم را برای خدمت بی‌منت به مردم و ارتقای امنیت و سلامت جامعه به‌کار بگیریم. ان‌شاءالله در سایه این همکاری‌ها، بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و رضایت الهی گام‌های مؤثرتری برداریم.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، رییس جمعیت هلال احمر ، سازمان بسیج سازندگی
خبرهای مرتبط
امضای تفاهم همکاری بین ارتش و هلال‌احمر
هم‌افزایی بسیج سازندگی و هلال احمر برای ارتقای امداد و نجات در سراسر کشور
تصادف مرگبار با ۵ فوتی و مصدوم در دورود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
دستگیری عوامل شرارت در محله شهر زیبا تهران
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟
گلایه مردم از خدمات مترو در روز اول مهر
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
تعامل نیرو‌های پلیس و محیط‌بانان در کشف تخلفات محیط زیستی
آخرین اخبار
هم‌افزایی بسیج سازندگی و هلال احمر برای ارتقای امداد و نجات در سراسر کشور
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
دنیای بی‌حقوق بشر صرفا نظاره‌گر جنایات رژیم صهیونیستی است
تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش
تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟
تعامل نیرو‌های پلیس و محیط‌بانان در کشف تخلفات محیط زیستی
دستگیری عوامل شرارت در محله شهر زیبا تهران
گلایه مردم از خدمات مترو در روز اول مهر
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد
مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پی فعالیت سامانه بارشی شرق‌سو
پارک‌های ترافیک آماده میزبانی از دانش‌آموزان
بازسازی ۹۵درصدی اماکن آسیب دیده جنگ ۱۲روزه؛ دستاوردی ماندگار برای مدیریت شهری
صدور مجوز سلاح‌های شکاری و ورزشی به پلیس واگذار شد
«اطلس ثبتی» تهران تدوین می‌شود
آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه
بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مهارتی باکیفیت در طرح همنوا
نوای موسم بازگشائی مدارس در منطقه ۱۸ پایتخت پیچید
آغاز مهر در منطقه ۸ با نام آرمین باکویی
زنگ سایبری به صدا درآمد؛ برنامه سراسری پلیس فتا برای آموزش دانش‌آموزان
جلوگیری از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت
مرزبانان باند‌های قاچاق سوخت را منهدم کردند