رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: بزرگترین طرح احداث ایل راه عشایری در منطقه عشایری اواتر در بخش الموت شرقی به اتمام رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید ابیت رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: منطقه ییلاقی اواتر در بخش الموت شرقی فاقد هرگونه راه دسترسی است و عبور و مرور صرفا از مناطق صعب العبور و شیب دار به وسیله چهارپایان امکان پذیر بود.

وی اضافه کرد: مشکل این مسیر علاوه بر عدم امکان استقرار خانوار‌های عشایری و ارسال تولیدات لبنی به بازار‌های مصرف در سنوات گذشته، موجب بروز تلفات انسانی ناشی از سقوط در مسیر تردد می‌شد.

ابیت ادامه داد: به منظور ایجاد شرایط مناسب زیستی برای عشایر منطقه یاد شده اداره امور عشایر در ۲ سال گذشته نسبت به اجرای طرح احداث ایل راه عشایری اواتر در فاز اول به طول ۹ کیلومتر و در فاز دوم سه کیلومتر مجموعا ۱۱ کیلومتر اقدام کرد.

این مسئول اضافه کرد: علیرغم شیب بسیار زیاد، سنگی و صعب العبور بودن طول مسیر خوشبختانه عملیات اجرایی طرح مذکور در زمان مقرر به اتمام رسید.

رییس اداره امور عشایر استان قزوین بیان کرد: امیدواریم در فصل آینده و در زمان کوچ بهاره، ۵۰ خانوار عشایر منطقه اواتر بدون خطراتی که تاکنون با آن مواجه بودند نسبت به کوچ به منطقه ییلاقی خود اقدام و محصولات تولیدی خود را در کمترین زمان به بازار مصرف ارسال کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: منطقه ییلاقی ، امور عشایر
خبرهای مرتبط
استاندار قزوین:
قرارگاه خاتم الانبیا مجری طرح انتقال آب به قزوین است
آغاز کوچ پاییزه عشایر استان قزوین
خدمت رسانی به عشایر قزوین در شرایط سخت جنگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قزوین با استقرار ۶۰ مدیر زن رکورددار کشور است 
دفتر وزارت امور خارجه در قزوین مجددا فعال خواهد شد
تصویب بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع استان قزوین
آخرین اخبار
تصویب بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع استان قزوین
قزوین با استقرار ۶۰ مدیر زن رکورددار کشور است 
دفتر وزارت امور خارجه در قزوین مجددا فعال خواهد شد
پذیرش بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه بین المللی امام خمینی 
عاقبت نشستن روی سقف خودرو/‌ام‌وی‌ام در قزوین توقیف شد
ایجاد بیش از ۱۵۰۰ فرصت شغلی در بخش کشاورزی قزوین
اتمام عملیات اجرایی بزرگترین طرح احداث ایل راه عشایری قزوین