رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: بزرگترین طرح احداث ایل راه عشایری در منطقه عشایری اواتر در بخش الموت شرقی به اتمام رسید.

سعید ابیت رییس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: منطقه ییلاقی اواتر در بخش الموت شرقی فاقد هرگونه راه دسترسی است و عبور و مرور صرفا از مناطق صعب العبور و شیب دار به وسیله چهارپایان امکان پذیر بود.

وی اضافه کرد: مشکل این مسیر علاوه بر عدم امکان استقرار خانوار‌های عشایری و ارسال تولیدات لبنی به بازار‌های مصرف در سنوات گذشته، موجب بروز تلفات انسانی ناشی از سقوط در مسیر تردد می‌شد.

ابیت ادامه داد: به منظور ایجاد شرایط مناسب زیستی برای عشایر منطقه یاد شده اداره امور عشایر در ۲ سال گذشته نسبت به اجرای طرح احداث ایل راه عشایری اواتر در فاز اول به طول ۹ کیلومتر و در فاز دوم سه کیلومتر مجموعا ۱۱ کیلومتر اقدام کرد.

این مسئول اضافه کرد: علیرغم شیب بسیار زیاد، سنگی و صعب العبور بودن طول مسیر خوشبختانه عملیات اجرایی طرح مذکور در زمان مقرر به اتمام رسید.

رییس اداره امور عشایر استان قزوین بیان کرد: امیدواریم در فصل آینده و در زمان کوچ بهاره، ۵۰ خانوار عشایر منطقه اواتر بدون خطراتی که تاکنون با آن مواجه بودند نسبت به کوچ به منطقه ییلاقی خود اقدام و محصولات تولیدی خود را در کمترین زمان به بازار مصرف ارسال کنند.

