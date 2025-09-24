باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی عیدیپور در نشست خبری که مناسبت هفتم مهرماه روز آتشنشان برگزار شد، با اشاره به عملکرد آتشنشانی شیراز در ۱۲ روز جنگ و حوادث مرتبط با حملات اخیر، جزئیات ۳۴ عملیات، اعزام ۹۷ خودرو و مشارکت ۳۸۱ آتشنشان را تشریح کرد.
او همچنین از اعزام ۱۰ آتشنشان شیرازی به تهران برای آواربرداری و حضور ۱۳ نفر در اطفای حریق اسکله بندرعباس خبر داد و به رشد چشمگیر بودجه و تجهیزات آتشنشانی شیراز در سالهای اخیر اشاره کرد.
عیدیپور در تشریح عملکرد سازمان آتشنشانی شیراز طی ۱۲ روز جنگ و حوادث ناشی از حمله رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: مدل جنگی که در این دوازده روز تجربه کردیم، کاملا با دوران دفاع مقدس متفاوت بود و جنگ را به یک جنگ شهری تبدیل کرده بود.
او افزود: در این مدت، آتشنشانی شیراز ۳۴ مورد عملیات مرتبط با این حوادث را انجام داد که منجر به اعزام ۹۷ خودروی آتشنشانی و مشارکت ۳۸۱ آتشنشان شد.
عیدیپور خاطرنشان کرد که از این تعداد، تنها دو حادثه در سطح شهر شیراز رخ داده و مابقی در حریم و خارج از شهر بودهاند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز از اعزام ۱۰ نفر از نیروهای آتشنشانی شیراز به تهران برای عملیات آواربرداری و امدادرسانی خبر داد و با اشاره به اینکه تیم شیراز اولین تیمی بود که با دو دستگاه خودروی آواربرداری به تهران اعزام شد، به روحیه فداکاری آتشنشانان اشاره کرد که ۵۰ نفر داوطلب اعزام شدند و سه نفر از اعزامشدگان حتی به خانوادههای خود از مقصد ماموریت اطلاع نداده بودند.
عیدیپور همچنین به حضور ۱۳ نفر از آتشنشانان شیراز با تجهیزات کامل در اطفای حریق گسترده اسکله بندرعباس اشاره کرد و این همکاری را از افتخارات سازمان آتشنشانی شیراز برشمرد.
او تاکید کرد که در طول ۱۲ روز جنگ، جلسات مدیریت بحران به صورت روزانه با حضور شهردار، معاونین و روسای سازمانهای مرتبط تشکیل میشد تا سازماندهی مناسبی در عملیاتها و خدماترسانی به شهروندان صورت گیرد.
عیدیپور در بخش دیگری از سخنان خود به جهش چشمگیر در توسعه زیرساختها و خرید تجهیزات آتشنشانی شیراز پرداخت و با ارائه آماری، نشان داد که در حوزه ماشینآلات آتشنشانی، بودجه از ۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۴۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۱۷۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است که ۴۷ برابر افزایش را نشان میدهد.
در حال تکمیل ...