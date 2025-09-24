باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین تقیخانی رییس پلیس راه استان قزوین گفت: ماموران پلیس در محور تاکستان - آبگرم خودرویامویام که سرنشین آن بر روی سقف نشسته بود را متوقف و خودرو را توقیف کردند.
وی با بیان اینکه این تخلف میتوانست در کسری از ثانیه به حادثهای مرگبار منجر شود، اضافه کرد: سرنشین یک خودروی سواری با سرعت حدود ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر در ساعت از سانروف خارج شده و بر روی سقف خودرو نشست که این رفتار خطرناک منجر به توقیف خودرو و اعمال قانون شد.
سرهنگ تقیخانی با هشدار نسبت به چنین اقدامات پرخطر تصریح کرد: گاهی رانندگان متاسفانه بهزعم خود برای لذت بردن از سفر، به کودکان یا سرنشینان اجازه میدهند دست یا بدن خود را از شیشه یا سانروف خودرو خارج کنند که این اقدام بسیار خطرناک بوده و احتمال برخورد اعضای بدن با خودروهای مجاور یا پرتاب سرنشین در اثر کوچکترین ترمز وجود دارد.
رییس پلیس راه استان قزوین عنوان کرد: در جدول جرایم رانندگی، برای بیرون آوردن دست یا اعضای بدن از خودرو در حال حرکت، مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال جریمه پیشبینی شده که در مقایسه با خطرات سنگین و صدمات جبرانناپذیر این اقدام، بسیار ناچیز است.
منبع: پلیس قزوین