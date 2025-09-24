باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - در شهری که هر خشتش می‌تواند تاریخ تمدن هفت هزار ساله را روایت کند، ۱۱هزار اثر تاریخی در تاریکی مخازن خاک می‌خورند. نه قاب، نه نور، نه بازدیدکننده! گویی تاریخ، در قم، به حبس ابد محکوم شده است.

قم، با این حجم از میراث، هنوز موزه‌ای استاندارد ندارد. آثار تاریخی‌اش به جای روایت، به انبار سپرده شده‌اند.

نه شهروندان می‌توانند میراث خود را ببینند، نه گردشگران چیزی از هویت فرهنگی شهر کمبود، نه‌تنها ضربه‌ای به آموزش و اقتصاد فرهنگی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی به حافظه‌ی جمعی یک شهر مذهبی-تاریخی است.

شورای شهر و شهرداری، که بارها وعده همکاری داده‌اند، هنوز اقدامی عملی برای تأمین زمین و زیرساخت‌های لازم نکرده‌اند. در حالی‌که هر روز تأخیر، به معنای یک روز بیشتر در تاریکی ماندن تاریخ است.

نبود زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری و نمایش آثار تاریخی استان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با اشاره به وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های حوزه میراث فرهنگی، از عدم امکان نمایش هزاران اثر تاریخی ارزشمند به دلیل نبود فضای مناسب ابراز نگرانی کرد.

بهزاد احمدی فارسانی با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار اثر تاریخی متعلق به دوره‌های مختلف از هخامنشی تا اسلامی در مخازن اداره‌کل نگهداری می‌شود.بسیاری از آنها از تپه‌های تاریخی قلی درویش ، منطقه های کهک و صرم قم کشف شده‌است.

او افزود:این آثار که بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی استان را تشکیل می‌دهند، به دلیل فقدان فضای استاندارد و مناسب، از دید عموم پنهان مانده‌اند و امکان بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از آنها وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با تأکید بر ضرورت ساماندهی و معرفی این آثار، از برنامه‌ریزی برای احداث یک موزه استاندارد در قم خبر داد و افزود: احداث این موزه نه‌تنها گامی مهم در جهت حفظ و معرفی میراث تاریخی استان است، بلکه می‌تواند به توسعه گردشگری فرهنگی و ارتقای جایگاه قم در نقشه میراث ملی کمک کند.

احمدی فارسانی ضمن درخواست همکاری جدی از شورای اسلامی شهر و شهرداری قم، تصریح کرد: تأمین زمین مناسب و زیرساخت‌های اولیه برای احداث موزه نیازمند هم‌افزایی نهاد‌های شهری است. انتظار داریم این مطالبه فرهنگی با نگاه راهبردی و حمایت عملی مسئولان محلی همراه شود.

گفتنی است، استان قم با برخورداری از آثار تاریخی متعدد و تنوع فرهنگی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری فرهنگی کشور دارد، اما تحقق این هدف مستلزم توجه ویژه به زیرساخت‌های میراثی و تقویت تعامل میان نهاد‌های متولی است.