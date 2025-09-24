باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی کنترل دوپینگ، عبدالسلام گادسیوف، قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴، به دلیل نقض مقررات دوپینگ (ADRV) ناشی از تحقیقات مربوط به دوپینگ سیستماتیک در ورزش روسیه در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ متخلف شناخته شد.

در نمونه آزمایش او در ماه مه ۲۰۱۵، ماده ممنوعه استروئید آنابولیک ترنبولون یافت شد. این کشتی‌گیر روس پیش‌تر در اوت ۲۰۱۵ نیز به دلیل تخلف مشابه به مدت ۴ سال محروم شده بود و به همین دلیل محرومیت جدیدی برای او لحاظ نشد. با این حال، تمامی نتایج فردی گادسیوف از ۹ مه تا ۶ اوت ۲۰۱۵ از جمله عنوان او در رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد روسیه ۲۰۱۵ باطل اعلام شد.

در پرونده‌ای دیگر بیلال ماخوف، قهرمان کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۲ لندن از روسیه، به دلیل استفاده از چندین ماده ممنوعه از جمله اپی‌ترنبولون، متنولون، اوگزاندرولون و گنادوتروپین کوریونی در سال ۲۰۱۵ مرتکب تخلف دوپینگ شناخته شد. ITA در فوریه ۲۰۲۵ این تخلف را بر اساس داده‌های LIMS تأیید کرده بود. ماخوف پیش‌تر در سال ۲۰۲۰ با محرومیت چهار ساله روبه‌رو شده بود و بنابراین محرومیت تازه‌ای برای او در نظر گرفته نشد، اما تمامی نتایج فردی وی از ۱۰ ژانویه ۲۰۱۵ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰ باطل شد.

بر همین اساس مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ که روز‌های ۷ تا ۱۵ سپتامبر در لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد، تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفت. گادسیوف و ماخوف در آن رقابت‌ها نماینده وزن‌های ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم روسیه بودند و به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند. با توجه به ابطال نتایج آنها، که هم اکنون در سایت رسمی اتحادیه جهانی کشتی نیز موجود است، امتیاز تیمی روسیه نیز تغییر خواهد کرد. روسیه در آن رقابت‌ها با ۶۱ امتیاز بالاتر از ایران ۴۸ امتیازی قهرمان شده بود، اما حالا جایگاه خود را از دست خواهد داد و طبق قوانین عنوان قهرمانی شصت‌وششمین دوره رقابت‌های جهانی به ایران تعلق می‌گیرد.

در آن زمان امتیازدهی تیمی اتحادیه جهانی کشتی بر اساس رتبه‌بندی نفرات اول تا دهم بود؛ به‌گونه‌ای که مقام‌های اول، دوم و سوم به ترتیب ۱۰، ۹ و ۸ امتیاز می‌گرفتند و رده‌های بعدی تا دهم نیز با یک امتیاز کمتر محاسبه می‌شد.

از سوی دیگر، تیم ملی ایران در آخرین رقابت‌های جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی با درخشش رحمان عموزاد (طلای ۶۵ کیلوگرم)، امیرحسین زارع (طلای ۱۲۵ کیلوگرم)، احمد محمدنژاد جوان (نقره ۶۱ کیلوگرم)، امیرعلی آذرپیرا (نقره ۹۷ کیلوگرم)، محمد نخودی (برنز ۷۹ کیلوگرم)، کامران قاسم‌پور (برنز ۸۶ کیلوگرم) و امیرحسین فیروزپور (برنز ۹۲ کیلوگرم) قهرمان جهان شد. ایران در رده‌بندی تیمی با ۱۴۵ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و آمریکا (۱۳۴ امتیاز) و ژاپن (۱۱۱ امتیاز) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

کشتی آزاد ایران که پیش از این در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۵ قهرمان جهان شده بود، حالا با احتساب قهرمانی ۲۰۱۵ تعداد قهرمانی‌های جهانی خود را به عدد هفت می‌رساند و پس از روسیه، در جایگاه دوم پرافتخارترین تیم‌های تاریخ کشتی آزاد جهان قرار می‌گیرد. روسیه تاکنون ۳۵ بار قهرمان جهان شده و تیم‌های آمریکا و ترکیه با پنج قهرمانی مشترکاً در رده سوم هستند.

بی‌تردید کشتی همواره ورزشی ملی و پرطرفدار برای ایرانیان بوده است؛ ورزشی که هر افتخار آن موجی از شادی و غرور ملی را به همراه داشته است. در صورت ثبت رسمی قهرمانی ۲۰۱۵ در کارنامه تیم ملی، این موفقیت تاریخی می‌تواند شور و نشاط اجتماعی را دوچندان کند و انگیزه‌ای تازه برای ملی‌پوشان و مردم علاقه‌مند به این رشته به ارمغان بیاورد.

منبع: میزان