سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی قزوین از ایجاد یک هزار و ۵۸۲ فرصت شغلی در زیربخش‌های مختلف کشاورزی این استان طی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا تبسمی سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی قزوین گفت: با پیگیری‌های مستمر و دستورالعمل‌های ابلاغی، ثبت اشتغال در سامانه رصد اشتغال ملی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۹ درصد از تعهد اشتغال استان محقق شده است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت شهرستان‌های آوج و البرز در این زمینه تصریح کرد: این ۲ شهرستان با ثبت کامل اشتغال، به ۱۰۰ درصد تعهد خود دست یافته‌اند.

تبسمی تاکید کرد: این روند مثبت باید با همان شدت و دقت ادامه یابد تا شاهد تحقق کامل برنامه در سطح استان باشیم.

به گفته سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی قزوین، توسعه اشتغال در بخش کشاورزی استان، به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان جهادکشاورزی، با هدف افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و روستاییان دنبال می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی قزوین

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، فرصت شغلی
