باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه دو سیما در روزهای پایانی هفته، با پخش فیلم داستانی «شهیدانه زیستن» مخاطبان را به تماشای روایتی تأثیرگذار از زندگی شهدا دعوت میکند. این اثر نمایشی - مستند که برشی کوتاه اما عمیق از سبک زندگی قهرمانانه شهدا را به تصویر میکشد، روز چهارشنبه ۲ مهرماه حوالی ساعت ۱۵:۳۰ و روزهای پنجشنبه ۳ مهر و جمعه ۴ مهر حوالی ساعت ۲۱ از این شبکه پخش خواهد شد.
«شهیدانه زیستن» با ساختار ترکیبی داستانی و مستند، لحظهای واقعی از زیست شهیدانه را روایت میکند که نهتنها یادآور ایثارگریهای گذشته است، بلکه الگویی ملموس و الهامبخش برای زندگی امروز ارائه میدهد. این فیلم کوتاه، مخاطب را به تجربهای نزدیک از فرهنگ ایثار و شهادت دعوت میکند.
این اثر ارزشمند به کارگردانی امیرحسین نوروزی در سازمان هنری رسانه ای اوج تهیه شده است؛ که بخشی از برنامههای ویژه شبکه دو با محوریت هفته دفاع مقدس است.