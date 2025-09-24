مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای ۳۹۵ مورد حکم قضایی در قالب ۵۱۹ قطعه زمین در نیمه اول امسال خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای ۳۹۵ مورد حکم قضایی در قالب ۵۱۹ قطعه زمین در نیمه اول امسال خبر داد و این میزان را نشان‌دهنده افزایش چشمگیر ۴ برابری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دانست.

او افزود:همچنین در این بازه زمانی تعداد ۲۱ مورد ماده ۳ در قالب ۲۳ قطعه زمین نیز اجرای حکم شده است.

هادی‌زاده ضمن اعلام این خبر بر عزم جدی این مدیریت در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آنها، جهاد کشاورزی شهرستان آمل با همکاری دستگاه قضایی، قاطعانه با متخلفان برخورد می‌کند.

او افزود: اجرای این احکام شامل تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز، قلع و قمع بنا‌ها و اعاده اراضی به وضعیت اولیه بوده است. این اقدامات در راستای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان صورت گرفته است.

هادی‌زاده همچنین گفت: این افزایش چشمگیر در اجرای احکام قضایی، نتیجه تعامل و هماهنگی بیشتر بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی شهرستان آمل است. وی ضمن قدردانی از همکاری دادگستری و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، شاهد کاهش تخلفات در حوزه اراضی کشاورزی باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه و یا از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند.

