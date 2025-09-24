مصر با افزایش حضور نظامی خود در صحرای سینا، خشم اسرائیل را برانگیخته و این منطقه حساس را به یک نقطه تقابل جدید تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در حالی که قاهره تقویت حضور خود در شرق کانال سوئز را یک ضرورت دفاعی برای مقابله با «تروریسم و قاچاق» می‌داند، تل‌آویو آن را نقض ترتیبات مندرج در ضمیمه امنیتی پیمان کمپ دیوید می‌بیند.

در پس‌زمینه این تنش‌ها، جنگ در دریای سرخ و تاثیرات آن بر کشتیرانی، رزمایش «ستاره درخشان ۲۰۲۵» (Bright Star-۲۰۲۵) با حمایت واشنگتن و قاهره که شبکه گسترده‌تری از ائتلاف‌ها را نشان می‌دهد و همچنین بازی پیام‌ها به اوج خود رسیده است. اسرائیل کانال‌های خود را در واشنگتن فعال کرده و مصر بر مشروعیت استقرار نیرو‌های خود در چارچوب مکانیزم‌های پیمان تاکید دارد.

نقشه‌های استقرار نیرو‌های مصری در سینا

یک گزارش آمریکایی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل از واشنگتن خواسته است تا به قاهره به دلیل «نقض‌های اساسی» توافق امنیتی سال ۱۹۷۹ که ضمیمه پیمان صلح کمپ دیوید ۱۹۷۸ بود، فشار بیاورد.

وب‌سایت آکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی و آمریکایی در ۲۰ سپتامبر جاری گزارش داد که «نتانیاهو فهرستی از فعالیت‌های مصر در سینا را به مارک روبیو، وزیر امور خارجه ارائه کرده و آن را نقض اساسی پیمان دانسته است.»

در تاییدی رسمی بر استقرار نیرو‌های مصری در سینا، هیئت عمومی اطلاعات مصر در بیانیه‌ای در ۲۱ سپتامبر تاکید کرد که «نیرو‌های حاضر در سینا با هدف تامین امنیت مرز‌ها و در چارچوب هماهنگی قبلی با طرف‌های صلح مستقر شده‌اند.»

مقامات صهیونیستی معتقدند که حجم استقرار ارتش مصر در سینا «بسیار بیشتر» از آن چیزی است که مقامات اسرائیلی در تفاهمات دوجانبه طی سال گذشته با آن موافقت کرده‌اند.

تقسیم‌بندی سینا

پرونده امنیتی توافق صلح مصر و رژیم تروریستی اسرائیل، سینا را به سه منطقه تقسیم می‌کند: منطقه الف در نزدیکی کانال سوئز که اجازه استقرار یک لشکر کامل نظامی را می‌دهد. منطقه ب که فقط به استقرار مرزبانان با سلاح‌های سبک اجازه داده می‌شود. منطقه ج که به مرز‌ها چسبیده و خلع سلاح شده است و تنها به حضور پلیس با سلاح‌های انفرادی مجاز است.

شاخص‌های میدانی نشان می‌دهند که قاهره از اوایل سال ۲۰۲۴ سطح آمادگی و تجهیزات خود را در خطوط تماس رفح، الشیخ زوید و شمال شرق سینا افزایش داده است. این اقدام با هدف دوگانه بستن شکاف‌های قاچاق و مقابله با بقایای «هسته‌های تروریستی» و جلوگیری از هرگونه سرازیر شدن اجباری جمعیت از غزه صورت گرفته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش مصر حضور خود را با آرایش‌های زرهی و خودرو‌های نظامی پیش از گسترش حملات اسرائیل در رفح تقویت کرده است. در همین حال، تصاویر ماهواره‌ای نشان‌دهنده فعالیت‌های تسطیح، ساخت دیوار و یک منطقه حائل عریض در امتداد خط مرزی است.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان در ۶ فوریه ۲۰۲۴، تصاویر ماهواره‌ای نشان داد که «مصر در حال ساخت یک منطقه حائل با عرض بیش از دو مایل همراه با یک دیوار در نزدیکی رفح است.» همچنین، گزارشی از رویترز به نقل از منابع نظامی مصری در ۱۰ فوریه نشان داد که «ارتش مصر حدود ۴۰ تانک و نفربر را در نزدیکی مرز غزه مستقر کرده است.»

موضع رژیم تروریستی اسرائیل

یک مقام صهیونیستی در مصاحبه با آکسیوس ادعا کرده است که «آنچه مصر در سینا انجام می‌دهد بسیار خطرناک است و ما به‌شدت نگران هستیم.» او معتقد است که گسترش نظامی مصر شامل ایجاد زیرساخت‌هایی است که ممکن است برای اهداف تهاجمی استفاده شود.

مقامات عالی‌رتبه صهیونیستی نیز در اظهاراتی به شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش دادند که تقویت نظامی مصر در سینا به «نقطه تنش اصلی دیگری» بین دو طرف تبدیل شده است. آنها افزودند که تماس‌های مستقیم بین تل‌آویو و قاهره هیچ پیشرفتی نداشته و این امر باعث شده است که این رژیم تروریستی به واشنگتن مراجعه کند.

دیوید جوفرین، سفیر سابق رژیم تروریستی اسرائیل در مصر، در مقاله‌ای که در روزنامه معاریو در ۲۳ سپتامبر منتشر شد، هشدار داد که مصر سال‌هاست که با ایجاد حقایق جدید در میدان، «به تدریج» ضمیمه امنیتی پیمان کمپ دیوید را فرسایش می‌دهد.

او گفت که تحولات اخیر در غزه ممکن است به قاهره بهانه‌ای برای تقویت بی‌سابقه حضور نظامی خود در سینا بدهد، و هشدار داد که این مسئله می‌تواند راه را برای یک رویارویی احتمالی در آینده بین دو طرف باز کند.

جوفرین نقل کرد که مقامات مصری که او در طول خدمت خود در قاهره با آنها ملاقات کرده، معتقد بودند که زمان لغو محدودیت‌های نظامی در سینا فرا رسیده است، موضوعی که مقامات ارتش مصر، به‌ویژه عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور مکررا آن را بیان کرده‌اند.

تنش دیپلماتیک

در بحبوحه تشدید تنش در این پرونده، اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، که در آن از رویا‌های خود برای تاسیس «اسرائیل بزرگ» صحبت کرد، برجسته شد. قاهره این اظهارات را محکوم کرده و خواستار توضیح رسمی شد.

همچنین، مصر پیش از این از اظهارات نتانیاهو در مورد آواره کردن فلسطینیان از نوار غزه از طریق گذرگاه رفح به‌شدت ابراز انزجار کرده بود. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای تاکید کرد که «هرگونه دعوت یا اشاره به آوارگی اجباری یا داوطلبانه مردم فلسطین از سرزمینشان، کاملا مردود و به شدت محکوم است و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود و بر اساس منشور‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های ژنو، در حد جنایات پاکسازی قومی است.»

شایان ذکر است که قاهره تاکنون سفیر جدید رژیم تروریستی اسرائیل را نپذیرفته و در عین حال، سفیر مصر نیز در تل‌آویو حضور ندارد، که این امر از نظر ناظران نشانه‌ای از سردی روابط بین دو طرف تلقی می‌شود.

آینده روابط مصر و اسرائیل

مصر نگرانی خود را از جنگ جاری در غزه و تجاوزات مستمر رژیم تروریستی اسرائیل در منطقه و تاثیر آن بر امنیت ملی مصر و حتی بر سرنوشت پیمان صلح با این رژیم تروریستی، پنهان نمی‌کند.

عبدالفتاح السیسی در جریان اجلاس سران عربی-اسلامی در دوحه اظهار داشت: «آنچه اکنون رخ می‌دهد، فرصت‌های صلح را مختل می‌کند، امنیت شما و امنیت مردم منطقه را تهدید می‌کند و موانعی را بر سر راه هرگونه توافق صلح جدید قرار می‌دهد و حتی توافقات موجود را باطل می‌سازد.»

همچنین، مصر پیشنهاد‌های مربوط به باقی ماندن نیرو‌های اسرائیلی در مرز با غزه را رد کرده است. وزارت خارجه مصر در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که «مصر باقی ماندن نیرو‌های اسرائیلی در مرز با غزه و هرگونه تغییر در ترتیبات امنیتی که پیش از جنگ برقرار بود را نخواهد پذیرفت.»

دیوید جوفرین به سخنرانی اخیر السیسی در اجلاس سران عربی-اسلامی در قطر اشاره کرد، که در آن او رژیم تروریستی اسرائیل را «دشمن» توصیف کرد، که این یک اتفاق بی‌سابقه از زمان امضای پیمان صلح بین قاهره و تل‌آویو بوده است.

او معتقد است که این توصیف نشان‌دهنده خشم انباشته مصر است، چه به دلیل جنگ نسل‌کشی در غزه و چه به دلیل تعلیق تصویب یک قرارداد گازی بزرگ به ارزش ۳۵ میلیارد دلار توسط اسرائیل.

به گفته جوفرین، تشدید جنایت رژیم تروریستی اسرائیل در غزه و نگرانی مصر از سرازیر شدن مردم غزه به این کشور، قاهره را به تقویت حضور نظامی خود در رفح واداشته است، که این امر ممکن است به نقطه آغازی برای تغییر دائمی در موازنه قدرت در سینا تبدیل شود.

گسترش حضور نظامی

او هشدار داد که ادامه این روند ممکن است به مصر فرصت دهد تا از شرایط برای گسترش حضور نظامی خود استفاده کند و آن را حتی پس از پایان جنگ نیز حفظ نماید، که به نوعی فرسایش تدریجی ضمیمه امنیتی است.

جوفرین معتقد است که رژیم تروریستی اسرائیل برای وادار کردن مصر به بازگشت به محدودیت‌های قبلی، در تکیه بر نیروی چندملیتی در سینا یا حتی آمریکا با مشکل مواجه خواهد شد، که این امر ممکن است آن را با واقعیتی جدید، یعنی وجود یک ارتش مصری قوی‌تر و گسترده‌تر در مرز‌های جنوبی خود، رو‌به‌رو سازد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که رژیم تروریستی اسرائیل به افزایش نظارت و رویارویی دیپلماتیک در سطح بین‌المللی ادامه خواهد داد، از جمله درخواست از واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی برای اعمال فشار جهت توقف آنچه که آن را «نقض‌های اساسی» از سوی مصر در سینا می‌نامد.

سفیر سابق اسرائیل می‌گوید که «جایگزین ریورای فلسطینی در غزه ممکن است یک رویارویی نظامی جدید با مصر باشد»، و اشاره کرد که ادامه فرسایش ضمیمه امنیتی ممکن است شبح درگیری بین دو طرف را بازگرداند و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اسرائیل از زمان امضای پیمان صلح بیش از چهار دهه پیش را تضعیف کند.

همکاری با چین

در مقابل، همکاری نظامی بین قاهره و پکن به شکلی افزایش یافته که از نظر جغرافیایی، به‌ویژه در رابطه با سامانه‌های پدافند هوایی و رزمایش‌های مشترک، شبه‌جزیره سینا را پوشش می‌دهد.

روزنامه «العرب» در هفته گذشته به نقل از منابع نظامی گزارش داد که «مصر در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، دفاع هوایی خود در سینا را با سامانه‌های HQ-۹B چین تقویت کرده است.»

در یک مقاله تحلیلی در آوریل گذشته، خبرگزاری صهیونیست‌ها اعلام کرد که رزمایش «عقاب‌های تمدن ۲۰۲۵» اولین رزمایش مشترک گسترده بین مصر و چین در نزدیکی مرز‌ها است که شامل سامانه‌های هشدار زودهنگام و هواپیما‌های تهاجمی می‌شود، که این امر از نظر ناظران یک تحول استراتژیک در موقعیت نظامی مصر تلقی می‌شود.

