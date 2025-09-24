باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مجتبی خالدی سخنگوی مرکز جمعیت هلالاحمر از راهاندازی سامانهای خبر داد که به بیماران نیازمند داروهای تکنسخهای امکان میدهد داروهای خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری، در درب منزل دریافت کنند.
وی افزود: خبر خوش برای همه مردم عزیز، بهویژه کسانی که بیمارانی دارند که نیازمند داروهای تکنسخهای هستند، این است که هماهنگیهای لازم با تمامی داروخانههای جمعیت هلالاحمر انجام شده است. اکنون بیماران میتوانند اطلاعات نسخه خود را در سامانه داروخانههای هلالاحمر ثبت کنند و پس از تایید نسخه، دارو بدون نیاز به مراجعه حضوری به تهران، از طریق نزدیکترین داروخانه هلالاحمر در شهرستان محل سکونت بیمار ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: داروها توسط نیروهای داوطلب و سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر به صورت رایگان و در درب منزل بیماران تحویل داده میشود. این اقدام، گامی بزرگ در راستای تسهیل دسترسی بیماران به داروهای مورد نیازشان است و در حال حاضر با داروهای تکنسخهای آغاز شده است.
خالدی با اشاره به برنامه توسعه این طرح گفت: همچنان تلاش داریم این خدمات را برای بیماران صعبالعلاج، از جمله مبتلایان به بیماریهای مزمن ماننداماس، گسترش دهیم تا دیگر بیماران با مشکلات حرکتی و دشواریهای رفت و آمد به داروخانهها مواجه نشوند.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر افزود: در مواردی که داروی مورد نیاز در کشور موجود نباشد و نیاز به تهیه دارو از خارج از کشور باشد، پس از ثبت نسخه توسط پزشک معالج، جمعیت هلالاحمر پیگیریهای لازم را انجام داده و فرآیند تهیه و تحویل دارو تا درب منزل بیمار را به طور کامل بر عهده خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما فراهم کردن بستری امن و آسان برای دسترسی سریع بیماران به داروهای ضروری است و امیدواریم با توسعه این سامانه، کیفیت خدماترسانی به بیماران عزیز بیش از پیش ارتقا یابد.