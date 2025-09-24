افزایش صادرات غیرنفتی خوزستان از اهداف دیدار با فعالان اقتصادی روسیه است

باشگاه خبرنگاران جوان _ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، هیاتی تخصصی متشکل از ۲۰ نفر از فعالان حوزه صنایع غذایی و کشاورزی از تاریخ ۶ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۴ به کشور روسیه اعزام می‌کند.

شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز امروز دوم مهر در نشست هماهنگی اعزام هیات تجاری اتاق بازرگانی اهواز به روسیه اظهارکرد: این سفر همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی مسکو انجام می‌شود و فرصتی راهبردی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین استان خوزستان و روسیه فراهم می‌آورد.

وی افزود: اعضای این هیات از میان فعالان اقتصادی عضو اتاق که طی فراخوانی در هفته‌های گذشته برای حضور در این سفر ثبت‌نام کرده‌اند، تشکیل شده است. هدف از این سفر، شناسایی فرصت‌های تجاری، تحلیل بازار هدف و برقراری ارتباطات پایدار با فعالان اقتصادی روسیه است.

عموری گفت: از اعضا خواسته شد تا حضور در نمایشگاه صرفاً به بازدید محدود نشود، چراکه اعضای هیات باید با تحلیل قیمت‌ها، بررسی سلیقه و نیازهای مصرف‌کنندگان روس و تطبیق محصولات با فرهنگ و ذائقه بازار هدف، زمینه‌ساز روابط تجاری بلندمدت شوند.

وی همچنین بر اهمیت ابزارهای حرفه‌ای ارتباطی فعالان اقتصادی با طرف روس تأکید کرد و افزود: مجموعه مدیریتی اتاق بازرگانی اهواز تلاش دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز بر اهداف تجاری، این سفر به تقویت پیوندهای اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی استان به یکی از بازارهای استراتژیک منطقه منجر شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز، دیدار با رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مسکو به‌منظور تبادل اطلاعات و هماهنگی برای توسعه صادرات و همچنین برگزاری نشستی با ایرانیان مقیم روسیه برای بهره‌گیری از تجربیات تجاری آن‌ها را از دیگر برنامه‌های کاری این هیات عنوان کرد.

عموری با اشاره به توانمندی‌های صادراتی استان خوزستان در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، بیان کرد: انعقاد قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های همکاری از سوی اعضای این هیات با طرف روس می‌تواند به‌عنوان پلی ارتباطی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی استان با بازار روسیه عمل کند.

وی از اعضای هیات خواست تا با رویکردی حرفه‌ای و هدفمند، از این فرصت برای دستیابی به دستاوردهای ملموس استفاده کنند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: این هیات با هماهنگی‌های انجام‌شده توسط تیم اجرایی اتاق بازرگانی اهواز، آماده‌سازی شده‌اند و انتظار می‌رود اعضای هیات با بهره‌گیری از تخصص و توانمندی‌های فنی خود، نقش موثری در تقویت جایگاه خوزستان در بازار روسیه ایفا کنند.

گسترش پایدار روابط تجاری خوزستان با روسیه برای افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تلاش‌های رئیس اتاق برای ایجاد بسترهای همکاری اقتصادی گفت: در همین راستا و به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه و تقویت روابط دو جانبه است هیات تجاری اتاق اهواز به کشور روسیه اعزام خواهد شد.

محمد نجفیان نیز در این نشست، اظهارکرد: این هیئت ۲۰ نفره از فعالان حوزه های مختلف اقتصادی روز 6 مهرماه جاری به کشور روسیه اعزارم خواهد شد.

وی ادامه داد: گفت: گسترش پایدار روابط تجاری خوزستان با روسیه گامی موثر برای افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه ای است.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه اعزام این هیات همزمان با نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی مسکو انجام می‌شود اظهار کرد: این هیئت با هدف توسعه روابط بازرگانی، شناسایی نیازهای بازار روسیه، تحلیل رقبا و بررسی روش‌های مدیریت بازار، تبلیغات و فرآیندهای گمرکی تشکیل شده است.

وی با تأکید بر پتانسیل بالای خوزستان در تأمین محصولات مختلف کشاورزی برای بازار روسیه ادامه داد: با توجه به رشد فعالیت های تجاری استان با کشور روسیه طی سال های اخیر، شناخت روزافزون تجار روس از ظرفیت‌های این استان، بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

منبع خبرگزاری ایسنا