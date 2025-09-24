باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد موتورسیکلت‌ها (به استثناء موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه دوم مهر تا ساعت ۷ صبح روز شنبه پنجم مهرماه از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی ادامه داد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع بوده و در صورت افزایش حجم ترافیک طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه (دوم و سوم مهرماه)، به‌صورت مقطعی و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت اسن محور اعمال خواهد شد.

او بیان کرد: در روز جمعه چهارم مهر، از ساعت ۹ صبح محدودیت تردد انواع وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال شده و از ساعت ۱۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) این محور به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

وی توضیح داد: از ساعت ۱۲ همان روز تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه برقرار بوده و با پایان طرح در ساعت ۲۴، مسیر از پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد، البته در صورت کم‌حجم بودن ترافیک، اجرای طرح یک‌طرفه زودتر خاتمه خواهد یافت.

او بیان کرد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال، تردد وسایل نقلیه از ساعت مقرر از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار کرد: در محور هراز و بالعکس نیز تردد انواع تریلر کماکان ممنوع بوده و عبور خودرو‌های کامیون و کامیونت (به استثناء ناوگان حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۲، ۳ و ۴ مهرماه) از این محور ممنوع خواهد بود.

وی اظهار کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی به‌صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس در روز‌های پنجشنبه و جمعه (۳ و ۴ مهرماه) با تصمیم پلیس راه اجرا می‌شود.در محور فشم نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه چهارم مهرماه، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

او گفت: تردد انواع تریلر و کامیون (به استثناء خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه چهارم مهرماه ممنوع است.