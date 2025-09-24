باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حکایت حامیان رژیم صهیونیستی که حتی در سرزمین‌های اشغالی هم هوادار ندارند + فیلم

حامیان رژیم صهیونیستی حتی در سرزمین‌های اشغالی هم منفور هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرفداران و حامیان رژیم صهیونیستی علاوه در سطح جهان حتی در سرزمین‌های اشغالی هم منفور هستند و هیچکس از آنها حمایت نمی‌کند.

مطالب مرتبط
حکایت حامیان رژیم صهیونیستی که حتی در سرزمین‌های اشغالی هم هوادار ندارند + فیلم
young journalists club

چتر امنیتی آمریکا در منطقه، نه پشتیبان عرب‌ها بلکه سپری برای اسرائیل است! + فیلم

حکایت حامیان رژیم صهیونیستی که حتی در سرزمین‌های اشغالی هم هوادار ندارند + فیلم
young journalists club

سازمان ملل و اعتبار از دست رفته + فیلم

حکایت حامیان رژیم صهیونیستی که حتی در سرزمین‌های اشغالی هم هوادار ندارند + فیلم
young journalists club

 دفاع جانانه علم صالح از سخنان مقام معظم رهبری در مقابل خط تسلیم‌طلبانه آمریکا در بی‌بی‌سی! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه هدف قرار گرفتن یکی از قایق‌های ناوگان صمود + فیلم
۷۱۳

لحظه هدف قرار گرفتن یکی از قایق‌های ناوگان صمود + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
 دفاع جانانه علم صالح از سخنان مقام معظم رهبری در مقابل خط تسلیم‌طلبانه آمریکا در بی‌بی‌سی! + فیلم
۵۰۸

 دفاع جانانه علم صالح از سخنان مقام معظم رهبری در مقابل خط تسلیم‌طلبانه آمریکا در بی‌بی‌سی! + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینی‌ها + فیلم
۵۰۵

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینی‌ها + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
روایتی از سلحشوری‌های کلاه سبز‌های ارتش در دفاع از خرمشهر + فیلم
۴۶۳

روایتی از سلحشوری‌های کلاه سبز‌های ارتش در دفاع از خرمشهر + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
اشتباهاتی که برخی والدین برای فرزندانشان انجام می‌دهند + فیلم
۴۳۴

اشتباهاتی که برخی والدین برای فرزندانشان انجام می‌دهند + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.