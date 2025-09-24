رئیس تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی گفت: با اجرای کامل دستورکارهای تعمیراتی چهار سکوی تولید گاز فاز ۱۳ پارس جنوبی در دو مرحله زمانی ۱۲ روزه، این سکوها با موفقیت در مدار تولید قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ نوید قربان جهرمی گفت: در راستای تامین نیازهای مصرفی و براساس ظرفیت‌های پشتیبانی و عملیاتی موجود، اجرای تعمیرات اساسی سکوهای فاز ۱۳ در نیمه اول و دوم شهریورماه برنامه‌ریزی شد که با تلاش تیم‌های مختلف با موفقیت به پایان رسید.

وی ادامه داد: در جریان تعمیرات اساسی سکوهای SPD۱۳A و SPD۱۳C بیش از هفت هزار و ۷۲۸ نفرساعت کار بدون حادثه و ۵۶۴ دستورکار و در سکوهای SPD۱۳B و SPD۱۳D نیز هشت هزار و ۵۴۲ نفرساعت کار ایمن و ۵۵۲ دستورکار و در مجموع ۱۶ هزار و ۲۷۰ نفرساعت کار ایمن و یکهزار و ۱۱۶ دستور کار تعمیراتی به انجام رسید.

رئیس تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی با اشاره به تداوم تولید ایمن و پایدار گاز از سکوهای فراساحل پارس جنوبی در طول برنامه تعمیرات اساسی، اظهارکرد: از مجموع میزان فعالیت‌های تعمیراتی این سکوها، سه هزار و ۷۶۳ نفرساعت کار بدون حادثه و ۲۴۰ دستورکار در سکوی موقعیت A و سه هزار و ۹۶۵ نفرساعت کار و ۳۲۴ دستورکار در سکوی C اجرا شد؛ همچنین در تعمیرات اساسی دو سکوی دیگر این فاز، چهار هزار و ۸۳۰ نفرساعت کار و ۳۰۴ دستورکار در سکوی B و سه هزار و ۷۱۲ نفرساعت و ۲۴۸ دستورکار در موقعیت D به اجرا درآمد.

قربان جهرمی با بیان به اینکه بخش عمده فعالیت‌های این سکوها، در حوزه‌های مکانیک، برق و ابزار دقیق اجرا شده، افزود: در جریان این تعمیرات، عملکرد بخش‌های مختلف فرآیندی، سیستم‌های برق و ابزار دقیق و سامانه‌های ایمنی بررسی و پایش شد و خطوط، مخازن تحت فشار و شیرهای مختلف بازرسی، شست‌وشو و کالیبره شدند.

وی گفت: اجرای صفر تا صد برنامه تعمیرات اساسی در مدت زمان کوتاه و راهبری سکوهای پارس جنوبی، نتیجه تلاش، تخصص و تجارب متخصصان داخلی است و مدیریت این تاسیسات عظیم تولید گاز کشور که حدود ۱۰۰ کیلومتر از ساحل دور هستند، از سنگین‌ترین و حساس‌ترین فعالیت‌های کارکنان عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس به شمار می‌رود.

رئیس تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی ضمن قدردانی از کارکنان شاغل در حوزه سکوهای دریایی و واحدهای عملیاتی و پشتیبانی‌کننده تعمیرات اساسی در بخش خشکی، بر ضرورت مصرف صحیح انرژی در بخش‌های مختلف تاکید کرد و افزود: کارکنان سکوهای پارس جنوبی با همه توان خود در راستای تعمیرات اساسی ایمن و تولید پایدار گاز تلاش می‌کنند.

