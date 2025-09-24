والدین به منظور کاهش دلهره‌های فرزند خود راهکار‌های مختلفی پیش رو دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیما فردوسی، مشاور خانواده در برنامه سیمای خانواده از راهکارهای جذاب برای کاهش اضطراب کودکان توسط والدین صحبت کرده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
تاکید علم روانشناسی به آگاهی خانواده‌ها از آشنایی پیش از ازدواج دختران و پسران + فیلم
خلاصه‌ای از شخصیت و هویت مردانگی از نگاه روانشناسی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
دستگیری عوامل شرارت در محله شهر زیبا تهران
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
گلایه مردم از خدمات مترو در روز اول مهر
تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
آخرین اخبار
ایستگاه مترو میدان شهری ری تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد
بوی این گل‌ها آزاردهنده است
آخرین خبرها از دارو‌های تک‌نسخه‌ای؛ تحویل رایگان دارو در درب منزل توسط جمعیت هلال‌احمر
همکاری هلال‌احمر و بسیج سازندگی الگویی موفق از هم‌افزایی ملی است
هم‌افزایی بسیج سازندگی و هلال احمر برای ارتقای امداد و نجات در سراسر کشور
۳ ایستگاه متروی تهران در فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد
خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور
سردار علیدوست: خرید خدمت سربازی نداریم
دنیای بی‌حقوق بشر صرفا نظاره‌گر جنایات رژیم صهیونیستی است
تمهیدات شهرداری تهران در آستانه فصل بارش
تکلیف استفاده رایگان دانشجویان جدیدالورود از حمل و نقل عمومی در مهرماه چیست؟
تعامل نیرو‌های پلیس و محیط‌بانان در کشف تخلفات محیط زیستی
دستگیری عوامل شرارت در محله شهر زیبا تهران
گلایه مردم از خدمات مترو در روز اول مهر
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد
مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پی فعالیت سامانه بارشی شرق‌سو
پارک‌های ترافیک آماده میزبانی از دانش‌آموزان
بازسازی ۹۵درصدی اماکن آسیب دیده جنگ ۱۲روزه؛ دستاوردی ماندگار برای مدیریت شهری
صدور مجوز سلاح‌های شکاری و ورزشی به پلیس واگذار شد
«اطلس ثبتی» تهران تدوین می‌شود
آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه
بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مهارتی باکیفیت در طرح همنوا
نوای موسم بازگشائی مدارس در منطقه ۱۸ پایتخت پیچید