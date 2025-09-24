رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین از تحصیل ۷ هزار و ۵۱۳ دانشجو در ۱۶۳ رشته همزمان با سال تحصیلی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید طاهری رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین  با اشاره به رویکرد ویژه دانشگاه در جذب دانشجویان بین‌المللی گفت: این دانشگاه با دانشگاه‌های دیگر متفاوت و دارای روحیه‌ای خاص در جذب دانشجویان بین‌المللی است.

وی بیان کرد: مراجع ذی‌صلاح در پذیرش دانشجویان بین‌المللی نقش مهمی دارند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی تأکید کرد: این دانشگاه با دانشگاه‌های دیگر متفاوت است و دارای روحیه‌ای خاص در جذب دانشجویان بین‌المللی می‌باشد.

طاهری همچنین اشاره کرد: دانشگاه بین‌المللی و برنامه‌های آن بر این اصل استوار است که بیش از پنجاه درصد دانشجویان دانشگاه را دانشجویان بین‌المللی تشکیل دهند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هم گفت: در سال تحصیلی جاری، دو هزار و ۴۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی، ۴۰۳ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۴۸۰ دانشجو در مقطع دکترا مشغول به تحصیل هستند.

وی همچنین بر فراهم بودن امکانات لازم برای تحصیل و پژوهش تأکید کرد.

هادی رمضانی اعتدالی، معاون علمی و پژوهشی دانشگاه هم اعلام کرد که این دانشگاه به طور متوسط سالانه هزار مقاله در نشریات داخلی و بین‌المللی منتشر می‌کند که حدود نیمی از آنها در پایگاه‌های بین‌المللی نمایه می‌شوند.

وی افزود: بر اساس آخرین رتبه بندی آی‌سی، دانشگاه به مقام ۲۷ در میان دانشگاه‌های جامع کشور دست یافته است.

معاون دانشجویی دانشگاه از ثبت هزار و ۵۶۳ تقاضای اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد که نشان‌دهنده استقبال دانشجویان از امکانات رفاهی دانشگاه است.

