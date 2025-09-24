فرمانده انتظامی شهرستان قم از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند چهار نفره سارقان خودرو، موتورسیکلت و سایر اموال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ غلامرضا براتی روز چهارشنبه در گفت وگویی اظهار کرد: پس از وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در قم، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۹ توحید با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی یک مالخر و سه نفر سارق شدند و آنان را با هماهنگی دستگاه قضایی در چند عملیات جداگانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم خاطرنشان کرد: متهمان در بازسازی صحنه‌های جرم به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو، چهار فقره سرقت موتورسیکلت، یک فقره سرقت دوچرخه و یک فقره سرقت تلفن همراه در سطح استان اعتراف کردند.

منبع:پلیس قم