معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از اعزام منظم زائران به سفر معنوی حج عمره از این استان خبر داد و بر تداوم آن تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پارسایی در مراسم بدرقه اولین گروه زائران اعزامی از شیراز به سفر معنوی حج عمره، اظهار کرد: در این اعزام مجموعا ۲۶۰ زائر شیعه و اهل سنت استان فارس به حج عمره اعزام خواهند شد. 

او با بیان اینکه از امروز هر ۱۰ روز یک پرواز به ظرفیت ۲۶۰ نفر به سفر معنوی حج عمره اعزام خواهیم داشت، افزود: مجری اعزام ها، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است و در همکاری با سازمان حج و زیارت استان فارس و سایر نهاد‌های ذیربط زائران استان را به زیارت خانه خدا اعزام می‌کنند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: برنامه اعزام زائران حج عمره از استان فارس با شعار حرم تا حرم و به یاد شهدا، از زیارت حضرت شاهچراغ (ع) آغاز و به زیارت خانه خدا منتهی می‌شود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به اینکه تا پایان مهرماه ظرفیت اعزام به سفر معنوی حج عمره تکمیل شده است، اعلام کرد: در مرحله ثبت نام، ۳۴۰ هزار نفر متقاضی داریم که به تدریج بر اساس ظرفیت‌های موجود، اعزام خواهند شد. 

پارسایی گفت: امیدواریم با همکاری شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران، به تدریج ظرفیت پروازی افزوده شود و شاهد اعزام بیش از پیش حجاج به خانه خدا باشیم.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس

برچسب ها: حج ، عمره مفرده ، استان فارس
