باشگاه خبرنگاران جوان - احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در بازدیدی که از کارخانه سیمان در شهر ری داشتیم مقرر شد هر چه سریعتر مراحل تبدیل بخشی از کارخانه سیمان به کارخانه علم و فناوری و فعالیت شرکتهای دانش بنیان انجام شود.
صادقی افزود: هوشمند سازی یکی از اهداف دوره ششم مدیریت شهری بوده که به جد به دنبال تحقق مصادیق آن هستیم گرچه مشکلات و موانع فراوانی در این مسیر وجود داشت، اما همانطور که سازمان فناوریهای نوین در شهرداری تهران شروع به کار کرد، دنبال آن هستیم که هر چه سریعتر مراحل تبدیل بخشی از کارخانه سیمان به کارخانه علم و فناوری انجام شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به توسعه جنوبی خط ۶ مترو گفت: قرار بود که در سال ۱۴۰۳ ایستگاههای میدان شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم افتتاح شود که این مهم صورت نگرفته و این در حالی است که حفر تونلها در این قسمتها پایان پذیرفته است.
صادقی ادامه داد: توسعه جنوبی خط ۶ مترو یکی از اولویتهای ما در شورای اسلامی شهر تهران بود و در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ۲.۵ همت بودجه برای این منظور تخصیص داده شد چرا که خدمت رسانی و توسعه حمل و نقل عمومی به جنوب تهران از جمله اهداف مهم مدیریت شهری است.
رییس کمیته شفافیت و هوشمند سازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم با توجه به بودجه تخصیص داده شده، شهرداری این مهم را در اولویت قرار دهد و میبایست تا پایان امسال شاهد افتتاح و بهره برداری ایستگاه مترو میدان شهر ری باشیم.
صادقی در ادامه سخنان خود با اشاره به ورود اتوبوسهای برقی به ناوگان اتوبوسرانی به عنوان یک اتفاق مبارک گفت: باید تمیهداتی اندیشیده شود که این اتوبوسها در همه خطوط و هه مناطق تهران به کار گرفته شوند و لذا تخصیص یک خط اتوبوس رانی در شهر ری به اتوبوسهای برقی یکی از مواردی است که باید از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: توسعه مترو و نیز برقی سازی ناوگان اتوبوسرانی موضوعی است که تاثیر مستقیم بر کاهش آلودگی هوا و ترافیک خواهد گذاشت و لذا تسری این امر در تمامی مناطق تهران برکات فراوانی خواهد داشت.