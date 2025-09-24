باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - ایرج کیانی رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بروجن گفت: در راستای تحقق رسالت انسان‌دوستانه این جمعیت و با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم کشور، پویش ملی ارمغان مهر برای آینده‌سازان با مشارکت خیرین، داوطلبان در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در این پویش، کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی شامل انواع لوازم‌التحریر و اقلام آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان جمع‌آوری گردید. سپس با همت جوانان، داوطلبان و اعضای فعال جمعیت هلال‌احمر شهرستان بروجن، تمامی اقلام جمع‌آوری شده به صورت بسته‌های نوشت‌افزار مناسب و کامل آماده‌سازی و بسته‌بندی شد تا در آستانه سال تحصیلی جدید به دست دانش‌آموزان عزتمند در مناطق کم‌برخوردار برسد.

کیانی اضافه کرد: این اقدام ارزشمند که همزمان با سراسر کشور در شهرستان بروجن انجام شد، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و حمایت مردمی برای آینده‌سازان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت هلال‌احمر شهرستان بروجن ضمن تقدیر از همراهی صمیمانه خیرین و نیکوکاران، از تلاش خالصانه جوانان و داوطلبان این جمعیت که با عشق و اراده در مسیر خدمت‌رسانی گام برداشتند، قدردانی می‌کند و امید دارد با تداوم چنین حرکت‌های انسان‌دوستانه، شاهد آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان سرزمین‌مان باشیم.