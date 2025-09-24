باشگاه خبرنگاران جوان - علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، در نشست خبری که صبح امروز در محل این اداره کل برگزار شد، درباره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی استان تهران اظهار داشت: اهداف المپیاد بعد از نمود آن در تیمهای ملی مشخص میشود. هدف ما این است که استعدادیابهای فدراسیونها، نفرات مورد نظر را کشف و شناسایی و برنامهریزی کنند. الان در میانه راه هستیم و هنوز المپیاد ادامه دارد. برخی از رشتهها برگزار شده و هنوز چند رشته برگزار نشده است. ما همه رشتههایی که مسابقات بینالمللی دارد را برگزار میکنیم تا در انتهای آن، بتوانیم نفرات مستعد را برای المپیاد کشوری و جریان جوانسازی تیمهای ملی انجام بدهیم.
وی درخصوص ورزشگاه تختی گفت: تیمهایی که دوست دارند در استادیومهای غربی یا نزدیک به هتل بازی کنند، فشارهایی وارد میکنند و ممکن است نقدهایی را داشته باشند ولی تا ما این مسابقات را برگزار نکنیم، نمیتوانیم ضعفهای ورزشگاه تختی را شناسایی کنیم. ما معتقدیم ورزشگاه تختی برای برگزاری بازیهای بزرگ هم آماده است.
جوادی گفت: متاسفانه عکسهایی در فضای مجازی منتشر و کملطفیهایی به همکاران ما در حوزه فنی و عمرانی و مدیریت ورزشگاه تختی شد. اگر قصوری در مجموعه ورزشی تختی وجود داشته، من عذرخواهی میکنم ولی مجموعه تجهیز و آماده شده و زحمات زیادی کشیده شده است. پارکینگ و سرویس بهداشتی هم به اندازه طرفداران دو تیم پرطرفدار پایتخت بود. تماشاگران راضی هستند و برای نخستین بار روی صندلی خود با هدایت همکاران راهنما نشستند. با منکر کمبودها نیستیم و آنها را برطرف خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در قسمت شمالی مجموعه ورزشی تختی دو پروژه باز داریم، یکی مجموعه ورزشی آبی و دیگری سالن ورزشی. آن محوطه کارگاهی است و کسی اجازه تردد ندارد. کسی به آنجا رفته و عکسی انداخته، ولی مسیرهای تردد مشخص است. کمی بی انصافی است که درباره مسیر کارگاهی نظری داده شود. در دیدار امروز هوادار و شهرداری نوشهر که در تختی برگزار میشود خواهش میکنم به این مجموعه مراجعه کنید و ببینید مسیرهای پارک خودرو و تردد هواداران مشخص است. یک نفر از این مسیر خارج شده و به کارگاه پروژه عمرانی رفته است و آن را به عنوان مسیر تردد معرفی کرده است که کم لطفی بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران خاطرنشان کرد: این کار زیر سوال بردن زحمات بود. موضوعات باید از هم تفکیک شده باشد. این کارها جریان سازی به عدم تمایل برگزاری مسابقات در تختی است. دو شب پیش تا ساعت ۱۹:۳۰ در تختی بودم و مسیری را که فیلم گرفته بودند و گفتند مسیرخاکی است، دیدم و آن مسیر اصلا مسیر تردد نبود. این مسیر در ضلع شمالی تختی است و در فاصله ۷۰، ۸۰ متری پارک خودروهاست.
جوادی ادامه داد: یک تعداد افراد برای اینکه مسیر آسفالت را تردد نکنند و میانبر بزنند، از مسیر دیگری رفتند و عکس گرفتند. در ورزشگاه آزادی نیز در مسیرهایی کارهای عمرانی انجام میشود. کسی که برای تماشای مسابقه به آزادی برود ممکن است در جاهایی از مسیر غیر تردد برود. در رسانهها صداقت را دیدهایم و برای همین نیز جلسه امروز را تشکیل دادیم. موضوع ما دفاع از نقصهایمان نیست، دفاع از عملکردمان است. تنها موضوعی که شاید مقداری در تصاویر بخواهید صحبت کنید، چمن ورزشگاه تختی است. در بازی اول چادرملو یزد هیچ اعتراضی نبود ولی دو، سه روز قبل از بازی چادرملو و پرسپولیس شوکی به چمن وارد شد که دوستان مشاور و پیمانکار چمن در حال پیگیری آن هستند. روز قبل از بازی اما، چمن ترمیم شد و طبق روال ترمیم که در دنیا مرسوم است از بانک خزانه کار ترمیم را انجام دادیم اما، چون این کار دیر انجام شد، در تصاویر بخشهایی از چمن رنگ دیگری نشان داده میشد ولی خیلی مشکلدار نبود! میپذیریم که باید بهتر از این باشیم. در موضوعات دیگر پیگیریها انجام شد که آنها را رد میکنیم، چون مشکلات به آن صورت نبود.
وی افزود: ورزشگاه دالاس آمریکا برای مسابقه ملی چمن طبیعی موقتی روی سیمان نصب شد که نتوانست کیفیت لازم را داشته باشد. ورزشگاه میامی آمریکا در فینال کوپا آمریکا وضعیت چمن را نگاه کنید. ورزشگاه سیدنی استرالیا در بهترین آب و هوا ۸۲۸ میلیون دلار هزینه شده؛ چمن ورزشگاه دچار لغزندگی و ضعف در جذب ضربه شده است. کارشناسان دلیل را ضعف در برنامهریزی و نگهداری میدانند.
جوادی تصریح کرد: من هفت، هشت مورد دیگر را آماده کردم. موضوعاتی که در همه جای دنیا اتفاق میافتد؛ ما رسانههای معاند را کاری نداریم که میگویند این نماد ناکارآمدی است. اصلا اینطور نیست. نماد کارآمدی دولت ورزشگاههایی است که ساخته شدند. ورزشگاه فولاد، اصفهان، تبریز و پارس شیراز. همه اینها نماد حمایت این کشور از فوتبال و ورزش است. من مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران هستم؛ من مدیرکل فوتبال نیستم. فوتبال یک بخشی از وظایف من است که در حال کمک هستیم. برای این موضوع هم از هیچ تلاشی دریغ نکردیم.
وی افزود: ورزشگاهی که تعطیل شده بود، بعد از یک دهه که هیچ زیرساختی نداشت، چمنش آماده شد، سکوهای تماشاگران آماده شد. گیتها نصب شد. پاویون و جایگاه خبرنگاران هرچند شرمنده شما خبرنگاران هستم، ولی قول میدهم دنبال این هستیم که یک آسانسور اختصاصی برای خبرنگاران بزنیم تا به جای خودشان بروند. این جزو برنامههای ماست. دستور آقای دنیامالی وزیر ورزش سکوهای مقابل است. موضوع اسکوربرد و سیستم صوت بود که همه اینها در یک سال و نیم گذشته انجام شده است. کاری که در هشت، ۹ سال باید انجام میشد. یک مجموعه مخروب شده و تعطیل شده را آماده کردیم که این نماد کارآمدی این مملکت و نماد حمایت این کشور از فوتبال است. شما این قسمتها را در کنار نقصها که منعکس میکنید، منتشر دهید. من دنبال این نیستم که چه کسانی این ورزشگاه تختی را تخریب کردند. تا حالا یک کلمه در این مورد حرف نزدم ولی واقعیت این است که در یک سال و نیم کار بزرگی انجام دادیم، آن هم دست تنها.
جوادی گفت: باشگاهها اگر کمک کنند ما ورزشگاه تختی را به شرایط بسیار دلخواهشان تبدیل خواهیم کرد. ما انتظاری نداریم، حتما خودمان میتوانیم انجام دهیم. با حمایتی که وزیر ورزش انجام میدهد حتما این کارها انجام میشود. من تشکر اصلی خودم را از کسانی که باعث شدند ما شبانه و روز آنجا کار کنیم انجام میدهم. گلایهای هم سر بسته خواهیم داشت. گلایه ما شکایت نیست، ولی کسانی که میتوانند به ما کمک کنند، اینجا میتوانند کمک کنند تا این ورزشگاه فاخر را زنده کنیم.
وی ادامه داد: من نمیدانم مافیای چمن داریم یا نداریم و اصلا نمیتوانم درباره این موضوع اظهارنظر کنم. من از هرآنچه که فکر میکردیم بهترینهای چمن هستند چه به عنوان مشاور و چه به عنوان شرکت پیمانکار، استفاده کردیم. همانطور که شما اذعان کردید بازی قبلی کیفیت چمن خوب بود. ۴۸ ساعت قبل از این بازی من به وزیر ورزش که خیلی برایشان مهم بود اعتماد کردم. اگر ایشان ۴۰ روز پیش مصاحبه کردند براساس اعتمادی بود که من به ایشان منتقل کردم. این اتفاق ۴۸ ساعت قبل افتاد و مسئولیت آن با من است. البته بگویم که وضعیت چمن اسفناک و فجیع نبود.
مدیرکل ورزش و جوانان تهران در واکنش به این موضوع که کیفیت بد زمین در نتیجه تاثیرگذار بود، گفت: من این موضوع را قبول ندارم و به عنوان یک فرد فوتبالی بعد از بازی توپ را در زمین «قِل» دادم. بازیکنی که در ۶ قدم توپ را از ۴۰ متر بالای دروازه به بیرون میزند، به مشکل چمن برنمیگردد. اگر شاید یکی از آن دو تیم نتیجه میگرفتند الان ما بهترین میزبانی و بهترین چمن را داشتیم. اما فشار هواداران وقتی روی تیم و بازیکنان زیاد شود مجبور هستند بهانههای دیگر را مطرح کنند. من در مقابل پیکان، استقلال و پرسپولیس و هوادار و سایپا نیستم و حامی صددرصد آنها هستم و همیشه همراهشان بودم و خواهم بود. من خودم را مالک این تیمها میدانم، وظیفه ما است که حمایت کنیم. من مدیرکل استانی هستم که این تیمها در رشتههای مختلف فعالیت میکنند، شما بپرسید که در رشتههای دیگر مانند هندبال، تکواندو و ... چه کردیم. این دو تیم پرهوادار تهرانی بدانند که من در حیطه مسئولیتام برای اینکه به بهترین وضعیت برسند و باشگاههای اختصاصی داشته باشند شک نکنید که از هیچ کاری دریغ نمیکنم.
جوادی افزود: این شرایط مثل یک فیلم میماند که پشت صحنه ۲۰۰ نفر زحمت میکشند، از کارگردان و تهیهکننده و ... گرفته و کار میکنند و اصلا دیده نمیشوند و آن صحنه که بازیگر بازی میکند دیده میشود. واقعیت این است که زحمات زیادی کشیده شد و ما میگوییم که ۴۸ ساعت قبل از این مسابقه یک اتفاقی افتاد که همه بررسی میکنند تا ببیند چه پیش آمده است، ولی با همه اینها همه تلاش کردند که این اتفاقات روی بازی تاثیر نگذارد. یک مقدار مانند ابعاد ۳۰ در ۳۰ به چمن اضافه شده بود که کمرنگتر از اصل چمن بود، چون از اصل خزانه اضافه شده بود و در ۷، ۸ نقطه زمین این اتفاق افتاده بود. ما عذرخواهی میکنم و از شما و همه همکارانم تشکر میکنم که زحمت کشیدند تا این ورزشگاه را به شرایط مطلوب رسانند. انشاءالله سعی میکنیم بازی به بازی همه چیز عالیتر شود.
وی خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم که تمام سرانهها متوازن توزیع شود، یعنی همانقدر که در غرب استان هتل داریم، به همان اندازه هم در شرق استان هتل داشته باشیم. به همان اندازه که در غرب استان سرانههای درمانی، آموزشی و ... هست، در شرق استان هم به همین شکل سرانههای درمانی، آموزشی و... داشته باشیم. اگر در گذشته در شرق تهران هتل مناسب نبوده این مسئولیتاش با ما نیست، اما با مدیریت فعلی که داریم میبینم که استاندار محترم خیلی دلسوز است و خیلی جدی موضوعات را پیگیری میکنند و به تمام بخشها توجه دارند و مدل توزیع متوازن را خیلی جدی پیگیری میکنند. شما الان نگاه کنید مسافت هتل فرودگاه امام تا ورزشگاه تختی، مسافتاش دورتر از هتل المپیک تا شهر قدس است؟ یا زمان طی کردن طولانیتر است؟ ورزشگاه شهید کاظمی مگر در جنوب تهران نیست؟ و یا اینکه هتل فرودگاه امام (ره) نزدیک ورزشگاه کاظمی هست یا نه؟ ما در شلوغترین زمان (ساعت ۴-۴:۳۰ بعدازظهر) امتحان کردیم و دیدیم که بیشتر از ۳۰ تا ۳۲ دقیقه با ورزشگاه تختی فاصله ندارند. ما فقط نباید از هتل المپیک استفاده کنیم و میتوانیم از هتلهای دیگر هم استفاده کنیم و الان این شرایط مانعی برای ما وجود ندارد.
جوادی گفت: با اجازه استاندار محترم، مقام عالی وزارت در قالب مولد سازی انجام شده است. فرکانسهای مثبت از طرف وزارت ورزش و اعلام آمادگی برای واگذاری دو مجموعه شهید کاظمی و امام رضا (ع) انجام شده است. من دو نکته دیگر بگویم؛ ورزشگاه امام رضا (ع) که در اختیار استقلال است حدود ۵ هکتار است، ورزشگاه شهید کاظمی حدود ۸.۵ هکتار است. ابعاد ورزشگاه نیوکمپ و برنابئو چقدر است؟ اینها بزرگترین ورزشگاههای اروپا هستند. یکی از اینها ۵ هکتار است، یکی دیگر ۷ هکتار. یعنی وظیفه باشگاهها که داشتن ورزشگاه اختصاصی است را ما انجام میدهیم و مورد مطالبه هم قرار میگیریم، اما حمایتمان را هم انجام دادیم.
وی افزود: این دو باشگاه که دیگر مشکل مالی ندارند. الان در فاز قیمتگذاری نیستیم ولی قیمتگذاری هم شده است. الان وزارت ورزش گفته ما آمادگی داریم که این دو ورزشگاه را به هلدینگ خلیج فارس و بانک شهر واگذار کنیم. آنها هم به سهامشان اضافه میشود، پولی هم برای آنها نیست. اگر اینها بخواهند باشگاههای حرفهای باشند بهترین فرصت است. الان قانونش وجود دارد و یک سال دیگر هم تمدید شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابراز رضایت وزارت ورزش و مقام عالی انجام شده است. مکاتبه ما هم با این دو باشگاه و مالکان انجام شده است. بهترین فرصت است. ورزشگاههای ۵۰ و ۶۰ هزار نفری بسازند و در ورزشگاه خودشان بازی کنند. ما ورزشگاههای خودمان را برای هیئتها و ... لازم داریم؛ در صورتی که باشگاهها خودشان ورزشگاه اختصاصی داشته باشند. وقتی میگوییم به سمت حرفهایگری برویم که فقط نباید قرارداد بازیکنان حرفهای شود! شما هم باید مطالباتتان به سمت حرفهایگری برود. خود باشگاهها در این زمینه قصور میکنند. کجای دنیا باشگاهها در ورزشگاههای دولتی بازی میکنند؟ همه تیمها در ورزشگاه اختصاصی خودشان بازی میکنند و خودشان هزینه میکنند و درآمدها به جیب خودشان میرود.
جوادی افزود: الان مگر نمیگویند درآمدها برنمیگردد؟ مگر ورزشگاهها برای خودشان است؟ این بهترین تصمیم است. ورزشگاه شهید کاظمی و امام رضا (ع) هر کدام قابلیت گنجایش افزایش ظرفیت تا ۵۰ هزار نفر را دارد. دسترسیهای خوبی هم دارند. در بهترین مکانها هم هستند که نه مشکل ترافیک دارند و نه چیز دیگری. من هفته گذشته با تاجرنیا و درویش صحبت کردم. با مدیرعامل بانک شهر و هلدینگ خلیج فارس مکاتبه کردم. این نامهها به واحدهای حقوقی آنها ارجاع شده است. من مسئول پیگیری برای این موضوع گذاشتم. هفتهای یک بار این موضوع را پیگیری میکنند. مصوبه کمیته مولدسازی استان و وزارت را گرفتیم. هر کاری که فکر میکنید را ما انجام دادیم؛ بنابراین مطالبه ما از باشگاهها است. این باشگاهها از این فرصت بسیار عالی استفاده کنند و این دو ورزشگاه را تملک کنند و متناسب با چیزی که میخواهند بسازند. آقای تاجرنیا صحبت درستی کردند؛ فکر میکنم اگر با روحیه او جلو برویم تمایلش به این موضوع است. قرار است این هفته با هم درباره این موضوع صحبت کنیم تا ادامه این ماجرا را او در هلدینگ پیش ببرد.
جوادی تصریح کرد: مشکلات نداشتن ورزشگاه در فوتبال ما هست، استقلال خوزستان در ورزشگاه خودش بازی نمیکند یا ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آماده نیست، اما یک ویژگی وجود دارد، اینکه تمام ارکان آن استان در خدمت آمادهسازی هستند، اما در خصوص ورزشگاه تختی حمایت شخص دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نبود، کار به اینجا نمیرسید. در بخشی از زمان، هر روز ساعت ۶:۳۰ صبح با من تماس میگرفت و درباره وضعیت ورزشگاه صحبت میکرد. کار وزیر ورزش مواجهه با کارهای عمرانی بود و روزی که آمد به من گفت از شما میخواهم برای ساخت سکوهای روبروی ورزشگاه طرح بیاورید و بسازید. اعتبار مالی ما در سال ۱۴۰۳ بسته شده بود ولی برای اعتبار سال ۱۴۰۴ اسم پروژه ورزشگاه تختی در موافقتنامههای ملی پروژه ۴۰ هزار نفری تختی نامگذاری شده است، یعنی طرح توسعه سکوهای روبروی ورزشگاه را نیز دیدهایم. از وزارت ورزش بابت این موضوع که کنار ما بودند، تشکر میکنیم. در رأس وزارت ورزش، آقای دنیا مالی قرار دارد که واقعا پیگیر هستند. صبح فردای بازی چادرملو و پرسولیس با من درباره پیگیری چمن ورزشگاه صحبت کرد. به ایشان گفتم ما مجبور شدیم بخشی از چمن را روز قبل از بازی ترمیم کنیم ولی درباره سایر بحثهای ورزشگاه مسائل را نمیپذیرم.
وی در مورد وجود آبگرم و سالم بودن دوشها در ورزشگاه تختی گفت: ما همه این موارد را چک کردیم و مشکلی نداشت که میتوانید صحت آن را از بازیکنان تیم هوادار بپرسید. وقتی ما خنکی آب درون یخچال رختکن تیمها را چک میکنیم، قطعا دوشهای حمام را بررسی کردهایم. اگر غیر از این باشد، من عذرخواهی میکنم. پرسپولیس تیم خودمان است و هر کاری برای این تیم انجام دهیم، کار زیادی نکردهایم.
جوادی تصریح کرد: وحید هاشیمیان یکی از بازیکنان شاخص ایران بوده و در حال حاضر یکی از مربیان جنتلمن فوتبال ایران است. اگر ایشان یا آقای کریم باقری و هر کدام از بازیکنان نقدی دارند، من آن را میپذیرم و آن مشکل را اصلاح میکنم. با این حال معتقدم ما ۹۹ درصد کارها انجام دادهایم و مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: ما یک دستگاه تصفیه آب خریدیم، عوامل فنی هم در حال بررسی هستند که ۴۸ ساعت قبل از بازی چه اتفاقی افتاده است و چه نوع قارچی در زمین وجود داشته است.
جوادی در واکنش به صحبتهای مدیر ورزشگاه تختی مبنی بر اینکه ظرفیت ما بیشتر از این نیست، عنوان کرد: نه من این موضوع را قبول ندارم. همین امروز یک شرکتی به من درخواست داده که میآید با روش هیدروپونیک کار را انجام میدهد، اما این روش در هیچ کجای دنیا انجام نشده است. ما الان در خصوص ورزشگاه آزادی هم گفتیم که عجله نکنید و اجازه دهید به خوبی مقاومسازی شود تا دوباره دچار مشکل نشویم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در پاسخ به این سوال که چرا از ظرفیت پیمانکاری که در عراق ورزشگاه میسازد، در داخل کشور استفاده نمیکنیم؟ گفت: ما مناقصات برگزار میکنیم و به همه شرکتها اعلام حضور میکنیم، ما یادمان نرفته که مسبب خرابی چمن ورزشگاه تختی چه کسانی هستند، اما در رسانهها نمیتوانیم بگوییم. ما مناقصه برگزار میکنیم تا بهترین نفرات بیایند، اما باید یکسری فرایندهای قانونی هم رعایت کنیم. ما هرچقدر از نظر علمی خودمان را تقویت کنیم، ما دوست نداریم تحت فشار هواداران حرفی بزنیم. این اتفاقات در انگلیس، استرالیا و آمریکا هم افتاده و نمونهاش هم داریم.
وی در خصوص اینکه ما یک چمن خوب در ایران نداریم، گفت: چرا داریم. سیرجان خوب است، چمن ورزشگاه شهرقدس خوب است، ورزشگاه فولاد چمن خوبی دارد. چمن ورزشگاه یادگار خوب است.
وی درباره تجلیل از کشتیگیران تهرانی گفت: دیشب با پژمان درستکار صحبت کردم و قرار شد هفته آینده در استانداری تهران تجلیل شود و این کار با حضور مقامات عالی استان انجام شود. ما سه سال است که روی ردههای پایه متمرکز شدیم و به تمام آنها در حال رسیدگی هستیم. نفرات شاخصی هم در این سه سال رشد کردهاند و برنامه ما این است که در المپیک بعدی تعداد ورزشکاران تهرانی و تعداد مدال هایشان بیشتر شود که این مرهون زحمات همه مربیان و هیاتها و همه عوامل است.
جوادی درباره وعده شهردار تهران مبنی بر ساخت سه ورزشگاه بزرگ در تهران گفت: توسعه سرانه ورزشی اگر بدون هماهنگی اداره کل باشد، آغاز این کار تشکر میکنم، اما فکر نکنیم که کار درستی است. باید بر اساس آمایش ورزشی جلو رفت. این سه ورزشگاه یکی برای بانوان، یکی برای توان یابان و دیگری هم برای فوتبال است. ورزشگاهها برای فوتبال حرفهای باید توسط باشگاهها انجام شود؛ که این چند سود برای خودشان دارد.
وی گفت: شهرداری بابت ساخت ورزشگاه فوتبال میخواهد به هیئت فوتبال کمک کند، اما باید همه مسائل در نظر گرفته شود. شهرداریها همیشه در خدمت ورزش بودهاند و در این دوره هم همین گونه بوده است، اما یک خواهش دارم؛ از ورزشکاران و قهرمانان تهرانی حمایت بیشتری شود. اینها در تهران مالیات میدهند و رشد میکنند و خواهش دارم که دستوری بدهند که یک فایل ویژه برای حمایت از قهرمانان و ورزشکاران تهرانی ایجاد شود تا این قهرمانان و مربیان آنها که کار بسیار بزرگی میکنند، شرایط بهتری داشته باشند.
