طرح توسعه و ساماندهی سه روستا پس از بررسی کارشناسی و تطابق با ضوابط قانونی، به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: با هدف بررسی و تعیین تکلیف طرح‌های هادی روستاهای طالقان تشکیل شد، طرح توسعه و ساماندهی سه روستا پس از بررسی کارشناسی و تطابق با ضوابط قانونی، به تصویب رسید. این مصوبه گامی مهم در جهت توسعه پایدار، رفع مشکلات ساخت‌وساز و بهبود زیرساخت‌های این مناطق محسوب می‌شود.

او افزود: اجرای طرح‌های هادی نقش مهمی در مدیریت ساخت‌وساز، حفظ بافت روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان دارد. هدف ما توسعه متوازن مناطق روستایی با رویکرد حفظ محیط زیست و پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت محلی است.

وی با بیان اینکه ۲۰ پرونده دیگر مربوط به طرح‌های هادی سایر روستاهای طالقان در دستور کار کارگروه قرار دارد، افزود: این پرونده‌ها در مراحل بررسی کارشناسی هستند و با نهایی شدن ارزیابی‌ها، در جلسات آینده تصمیم‌گیری خواهند شد.

طرح‌های هادی روستایی به عنوان نقشه راه توسعه روستاها، با هدف ایجاد بستر مناسب برای بهبود کیفیت زندگی روستاییان، توسعه خدمات عمومی، حفظ بافت فرهنگی و تسهیل در فرآیندهای ساخت‌وساز قانونی تدوین و اجرا می‌شود.

