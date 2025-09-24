باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار اعزامی خبرگزاری المیادین در غزه گزارش داد که از سحرگاه امروز چهارشنبه، ۵۱ نفر در نتیجه حملات هوایی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به شهادت رسیده‌اند. از این تعداد، ۳۶ نفر در شهر غزه شهید شده‌اند، در حالی که آمار اولیه ۳۳ شهید، از جمله ۲۸ نفر در همین شهر بود.

از سوی دیگر، دفتر اطلاع‌رسانی دولت در غزه اعلام کرد که بیش از ۹۰۰ هزار نفر همچنان در شهر مقاومت می‌کنند، در حالی که تعداد آوارگان به سمت جنوب به ۳۳۵ هزار نفر رسیده است و این در حالی است که حملات رژیم تروریستی اسرائیل ادامه دارد.

همچنین، در جنایتی جدید علیه غیرنظامیان بی‌دفاع، ۳ غیرنظامی در شمال رفح، در حالی که منتظر دریافت کمک‌ها بودند، با شلیک گلوله نظامیان جنایتکار اسرائیلی به شهادت رسیدند و شماری نیز زخمی شدند.

در همین راستا، وزارت بهداشت غزه هشدار داد که تاخیر در ورود سوخت، فعالیت ژنراتور‌های برق بیمارستان‌ها را تهدید می‌کند، که این امر به تعطیلی خدمات بهداشتی و عدم نجات جان مردم منجر خواهد شد.

منبع: المیادین