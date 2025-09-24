مدیران باشگاه استقلال در حال رایزنی با اداره کل ورزش و جوانان استان تهران هستند تا صاحب یک ورزشگاه اختصاصی شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران تأکید کرد که حرفه‌ای‌سازی تنها به بستن قرارداد‌های سنگین با بازیکنان خلاصه نمی‌شود و بازسازی ورزشگاه‌های پایتخت می‌تواند تحولی بزرگ برای فوتبال کشور رقم بزند.

علی جوادی صبح امروز در نشست خبری خود اظهار داشت: حرفه‌ای‌سازی فقط این نیست که قرارداد‌های سنگین با بازیکنان بسته شود. هر کدام از این دو ورزشگاه اگر بازسازی شوند، می‌توانند تا ۴۰ الی ۵۰ هزار نفر ظرفیت داشته باشند.

وی افزود: شخصاً با علی تاجرنیا از باشگاه استقلال و رضا درویش از باشگاه پرسپولیس صحبت کرده‌ام و به شدت پیگیر این موضوع هستیم. باشگاه‌ها باید از این فرصت بسیار عالی استفاده کنند و متناسب با چیزی که نیاز دارند، بازسازی‌ها را انجام دهند. تاجرنیا به صورت کارشناسی و درست به این موضوع نگاه کرده است و قرار است جلسه دیگری با او در همین رابطه داشته باشم تا وی نقطه‌نظرات را به هلدینگ منتقل کند.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران خاطرنشان کرد: اگر حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان نبود، ما نمی‌توانستیم کار‌ها را پیش ببریم. شخصاً وزیر ورزش نکاتی را پیرامون بازسازی ورزشگاه تختی به ما اعلام کرد و باید از وزارت ورزش بابت کمک‌ها و حمایت‌هایی که از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران داشته‌اند، تشکر کنم.

جوادی با اشاره به پیگیری‌های شخص وزیر ورزش پس از دیدار پرسپولیس و چادرملو گفت: بعد از این بازی، وزیر ورزش شخصاً به من زنگ زد و پیگیر وضعیت چمن ورزشگاه تختی شد. ما هم طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، مشخص شد آب دوش حمام رختکن‌ها مشکلی نداشته است؛ بازیکنان چادرملو چرا مشکلی با حمام نداشتند؟

وی در ادامه افزود: هاشمیان یکی از مربیان محترم فوتبال ایران است، همچنین کریم باقری و دیگر مربیان. اگر هر یک از این بزرگان نکته‌ای درباره ورزشگاه داشتند، من بابت آن عذرخواهی می‌کنم و قول می‌دهم همه مشکلات را برطرف کنیم.