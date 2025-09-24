باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی زاده حسین، سردبیر برنامه «محفل ستارهها» در پاسخ به این سوال که چرا تصمیم گرفته شد بخش کودک و نوجوان از برنامه «محفل» جدا شود؟ گفت: ما همچنان در فصل چهارم برنامه «محفل» مهمانان کودک و نوجوان داریم. ولی اینکه تصمیم گرفتهایم برنامه «محفل ستارهها» را برای قشر ۹ تا ۱۲ سال تولید کنیم، یکی از دلایلش ضرورت کار کردن با این نسل بود. اینکه برای این نسل در فضاهای دینی و معارفی کار باکیفیت تولید کنیم. ما مخاطب سه فصل برنامه «محفل» را بررسی کردیم و دیدیم بیشترین قشری که مخاطب برنامه «محفل» در این سه فصل بودند، رده سنی ۹ تا ۱۴ سال بود. همین مسئله باعث شد ایده «محفل ستارهها» به ذهنمان برسد و محفلی ویژه این نسل تولید بشود.
سردبیر برنامه «محفل ستارهها» ادامه داد: ما جلسات مفصلی با تهیهکنندگان کودک و نوجوان، کارگردانان، بازیگران، مجریان و مدیران شبکه پویا و نهال داشتیم، تا از چالشها و حساسیتهای این نسل آگاه شویم. با توجه به مشورتهای صورت گرفته تصمیم گرفتیم فرم برنامه را تغییرات آنچنانی ندهیم. بنابراین، فرم «محفل ستارهها» مطابق همان برنامه «محفل» است، اما در شخصیتهایمان تغییراتی ایجاد کردهایم. مثلاً حجتالاسلام قاسمیان حضور ندارد و بجای ایشان حجتالاسلام روحبخش حضور دارند. چون ادبیات آقای قاسمیان علمی - دانشگاهی است، اما ادبیات آقای روحبخش نوجوانپسندتر است و در بین نوجوانان هم طرفداران زیادی دارند.
زاده حسین با بیان اینکه مجری برنامه «محفل ستارهها» آقای حامد مدرس است، که از مجریان شبکه نهال است، افزود: شخصیت محبوب شبکه پویا آقای احسان مهدی هم به عنوان مکمل سوژهها به جمع ما اضافه شدهاند، که تعامل ایشان با آقایان حسنین الحلو، حجتالاسلام روحبخش، حامد شاکرنژاد، حاج احمد ابوالقاسمی و سید جلال معصومی اتفاق ویژهای را رقم زده است. از طرفی، اگرچه ما در «محفل» ماه رمضان بیشتر درام کار میکردیم و در انتهای هر برنامه موضوعات احساسی را مطرح میکردیم، ولی مخاطب در غالب قسمتهای «محفل ستارهها» میخندد؛ چراکه تم برنامه شاد است و با حضور احسان مهدی این شادی مضاعف شده است. محتوای برنامه هم با توجه به چالشهای رده سنی ۹ تا ۱۲ سال انتخاب شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد درخواست برای حضور در برنامه شده بود؟ توضیح داد: ما ابتدا سوژههای کودک و نوجوان سه فصل گذشته برنامه «محفل» را دعوت کردیم. از بین حدود ۴۵ کودک و نوجوان ۱۵ نفر را دعوت کردیم، تا در «محفل ستارهها» حضور داشته باشند. مجموعاً حدود ۳۰۰۰ ثبتنامی داشتهایم، که در نهایت حدود ۵۹ نفر را جلوی دوربین آوردیم. از این ۵۹ نفر حدود ۹۵ درصدشان را کودک و نوجوان دربر میگیرد و ۵ درصدشان مهمان بزرگسال و جزو شخصیتهای محبوب نوجوانان هستند. مثل آقای هلالی که با نوجوانان سرود میخوانند و حدود ۶۰ مهمان در برنامه داریم.
سردبیر برنامه «محفل ستارهها» خاطرنشان کرد: اگرچه زمان برنامه در «محفل» بزرگسال حدود ۱۰۰ دقیقه بود، ولی «محفل ستارهها» حدود ۵۰ دقیقه است و هر شب دو مهمان خواهیم داشت. انشاءالله از اول بهمن برنامه روی آنتن خواهد رفت و تا ۳۰ شب ادامه خواهد داشت. بعد از آن و اول اسفند نوبت به پخش برنامه «محفل» خواهد رسید.