باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲ مهر ماه) با سفیر کشور قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل مختلف در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دیدار و گفتوگو کرد.
او در این دیدار با بیان اینکه روابط ۲ کشور ایران و قزاقستان در برهههای مختلف تاریخ بسیار خوب بوده است، گفت: ارتباط قزاقستان با کشور ایران و استانی مثل گیلان که در حاشیه خزر است، بسیار خوب بوده و در تلاشیم تا این ارتباطات بیش از گذشته شود.
استاندار با اشاره به ظرفیت گیلان در حوزه ترانزیتی افزود: مسیر دریایی انزلی - آکتائو و همچنین کریدور ریلی و جادهای، امکان صادرات و واردات سریعتر کالا را فراهم میکند، این موضوع میتواند گیلان را به هاب تجاری ایران با آسیای میانه تبدیل کند.
حق شناس بر لزوم توجه به ظرفیت کشورهای حاشیه خزر در بخشهای مختلف تأکید و تصریح کرد: قزاقستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات، دانههای روغنی و فلزات در منطقه است، از این رو واردات این محصولات از طریق گیلان میتواند هزینه و زمان حمل و نقل را کاهش دهد.
به گفته او، در مقابل محصولات کشاورزی گیلان مثل چای، برنج، بادام زمینی، سبزیجات و صنایع غذایی قابلیت صادرات به قزاقستان را دارند.
استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه ایجاد بازارچههای مرزی و همکاریهای تجاری میان ایران و قزاقستان میتواند به افزایش صادرات غیرنفتی ایران کمک کند، گفت: قزاقستان با داشتن منابع عظیم انرژی، میتواند شریک مهمی در تأمین انرژی و سرمایهگذاری در صنایع ایران و به ویژه گیلان باشد، در مقابل، ایران میتواند خدمات فنی - مهندسی و زیرساختی را در اختیار قزاقستان قرار دهد.
حق شناس با بیان اینکه استفاده از ترکیب ریل و دریا باعث کاهش هزینه و زمان حملونقل میشود، افزود: بار از ترکیه با ریل وارد ایران، در منطقه آزاد انزلی تخلیه و بارگیری و بعد از طریق کشتی به ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه ارسال میشود.
تلاش برای افزایش ظرفیت ترانزیتی منطقه
اونتالاپ اونالبایف، سفیر کشور قزاقستان در ایران نیز در این دیدار گفت: استان گیلان با موقعیت استراتژیک خود در حاشیه دریای خزر و دسترسی به بنادر انزلی، امیرآباد و کاسپین به عنوان دروازه ترانزیتی ایران به آسیای میانه و اروپا شناخته میشود.
او با اشاره به پروژههای زیربنایی در بنادر گیلان افزود: کشور قزاقستان در تلاش است تا ظرفیت ترانزیتی این منطقه را افزایش داده و همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ایران و قزاقستان را تقویت کنیم.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان