اساتید دانشگاه شیراز در فهرست پنجم و بیست و یکم پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد عریان، استاد پاتولوژی دانشگاه شیراز، رتبه پنجم و حمیدرضا پورقاسمی، استاد علوم و مهندسی خاک دانشگاه شیراز، رتبه بیست‌ویکم را در میان پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر جهان به خود اختصاص دادند.

طبق گزارش سالانه الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران که به گزارش پژوهشگران پراستناد ۲درصد مشهور است، ۵۵ پژوهشگر از دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

در تحلیل‌های رشته‌های موضوعی، دکتر احمد عریان از دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز رتبه پنجم جهانی و دکتر حمیدرضا پورقاسمی از دانشکده کشاورزی دانشگاه، رتبه ۲۱ جهانی را کسب کرده‌اند.

