امروز در نشستی با حضور استاندار گیلان و جمعی از اعضای شورای اجتماعی این استان مسائل و آسیب های اجتماعی بیان و بررسی شد‌‌.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس، استاندار گیلان در جلسه شورای اجتماعی که در سالن شهید انصاری برگزار شد، گفت : از ظرفیت های گردشگری جهت ایجاد نشاط اجتماعی بهره گرفته شود.

استاندار گیلان به برگزاری جشنواره های متنوع در استان اشاره کرد و افزود : با بهره گیری از موقعیت ها و پتانسیل جشنواره های متنوع گردشگری در استان می توان زمینه جذب گردشگر را با بهره گیری از هنرمندان در بخش موسیقی و ... فراهم کرد.

وی ادامه داد : محصولات بومی ، محلی و فرهنگی در جشنواره های ارائه می شود، اجرای این جشنواره های پر نشاط در تقویم جشنواره ها ثبت و سالانه اجرایی شود.

حق شناس در ادامه این نشست به دانش آموزان باز مانده از تحصیل اشاره و تصریح کرد : دانش آموزان باز مانده از تحصیل گیلان شناسایی و دلایل محرومیت از تحصیل را جویا و در رفع این معضل کوشا باشید.

وی با تاکید بر اینکه برای حمایت از دانش آموزان باز مانده از تحصیل هر گونه همکاری و حمایت انجام خواهد شد، گفت : دانش آموزانی که از تحصیل باز می ماند در معرض خطرات آسیب های جدی اجتماعی قرار دارند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه در شان گیلان نیست که دانش آموز باز مانده از تحصیل داشته باشد، خاطرنشان ساخت : گیلان در سطح ملی و بین المللی نخبگان و فرهیختگان ارزشمندی دارد، لذا هرگونه مشکل بازماندگی تحصیل دانش آموزان از جمله پوشاک یا سرویس رفت و آمد مورد بررسی قرار گرفته و این مشکل در اسرع وقت حل شود‌‌.‌



حق شناس در ادامه به وضعیت بهداشت و درمان استان اشاره کرد و اظهار داشت : فشار خون بالا ، انواع سرطان ها و ... از دلایل مرگ و میرها گزارش شده است.

وی یکی از دلایل افزایش فشار خون در استان را مصرف بی رویه نمک عنوان کرد و گفت : طبق گزارش بهداشت و درمان گیلان ‌، فرهنگ سازی کاهش مصرف نمک در استان نهادینه شود.‌

وی در پایان از برگزاری همایش استانداران حاشیه دریای خزر در گیلان خبر داد و اظهار داشت : در این همایش ۱۱ استاندار کشورهای حاشیه دریای خزر حضور خواهند داشت ، لذا از ظرفیت در راستای ارائه ظرفیت های استان بهره گرفته شود.‌



نرگس دستیار، مدیر کل آموزش و پرورش گیلان اظهار داشت : در راستای امنیت ، پیشگیری از آسیب های فضای مجازی و مواد مخدر و... برنامه های تدوین و با همکاری دستگاههای مربوطه در سطح مدارس اجرایی می شود.‌

وی مهارت نه گفتن و مدیریت هیجان از دیگر برنامه های است که اجرا شده است، تصریح کرد: همراه با مشاور از دیگر فعالیت های آموزش و پرورش گیلان است که از این روش اعتیاد، خودکشی و آسیب های جدی فضای مجازی در سطح مدارس جلوگیری شده است.



در پایان هر یک از اعضاء مسائل اجتماعی از جمله بهداشت و درمان ، صنعت بازی ، بازی در فضای مجازی ، استراتژی دیپلماسی فرهنگی و عمومی با ارمنستان از طریق هنر با استان مطرح و بررسی شد.