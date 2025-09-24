باشگاه خبرنگاران جوان - مرداد ماه گذشته سازمان لیگ براساس رأی کمیته انضباطی مبتنی بر دستورالعمل جرائم آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی ۳ باشگاه را با کسر ۳ امتیاز رو‌به‌رو کرد.

باشگاه‌های فجر سپاسی شیراز، استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین لیگ برتر فوتبال را با منفی ۳ امتیاز شروع کردند.

تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز تازه وارد لیگ برتر با هدایت پیروز قربانی سرمربی جوان و موفق این تیم بازی‌های درخشانی را در لیگ به نمایش گذاشتند و در حال حاضر با ۵ امتیاز بالاتر استقلال تهران در جدول رده بندی در رتبه هفتم قرار دارند و از تیم‌های بدون باخت لیگ برتر به حساب می‌آیند.

ورزشگاه پارس شیراز برای بازی‌های لیگ برتر آماده شد و البته در میزبانی اخیر یک مورد حادثه در این ورزشگاه رخ داد و میزبانی شیرازی‌ها موقت تعلیق شد، اما اگر جدول واقعی لیگ برتر فوتبال را بدون احتساب کسر امتیاز‌ها در نظر بگیریم کاکو‌های شیرازی در صدر جدول قرار دارند.

تیم‌های متمول لیگ برتر نتوانستند در ۴ هفته ابتدایی لیگ بازی‌های قابل قبلوی ارائه دهند و فجر سپاسی ضمن ارائه فوتبال زیبا اکنون به طور واقعی ۸ امتیازی است و با ۲ پیروزی و ۲ تساوی در صدر جدول رده بندی لیگ قرار دارد.

۳ امتیاز‌های کسر شده از این ۳ تیم در جدول رده بندی تاثیر زیادی داشته است و شاید تیم‌های استقلال خوزستان و شمس آذر نیز می‌توانستند با این ۳ امتیاز در رتبه‌های دهم و یازدهم قراربگیرند.

وضعیت ورزشگاه‌های کشور هر کدام به شکلی مناسب نیست، اما امیدواریم این ۳ امتیاز‌ها برگردد و جایگاه واقعی تیم‌های کم هزینه و موفق لیگ مشخص شود و برای اجرای قانون و کم کاری مسئولان و مدیران ورزش، تیم‌های فوتبال متضرر نشوند.