سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزییات حریق در یک ساختمان مسکونی و تجاری در خیابان ولیعصر را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۱:۱۱ بامداد امروز، حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان چهار طبقه واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان مختاری، کوچه میرکاظمیان به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی در کمتر از دو دقیقه به محل حادثه رسیدند.

وی ادامه داد: ساختمان مذکور دارای کاربری مسکونی و تجاری بوده و در قسمت زیرزمین آن، مقادیر زیادی لوازم یدکی موتورسیکلت و لاستیک در بسته‌بندی‌های مقوایی نگهداری می‌شد که دچار آتش‌سوزی شد. این انبار به دلیل حجم بالای مواد قابل اشتعال و تنها داشتن یک مسیر ورود و خروج، شرایط ویژه‌ای را برای عملیات آتش‌نشانی ایجاد کرده بود.

ملکی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفا را آغاز کردند و موفق شدند در زمان کوتاهی آتش را مهار کنند. دود غلیظی طبقات بالایی ساختمان را فرا گرفته بود و تعدادی از ساکنان قبل از رسیدن آتش‌نشانان محل را ترک کرده بودند، اما شش نفر شامل سه مرد و سه زن در ساختمان باقی مانده بودند که با راهنمایی آتش‌نشانان به پشت بام منتقل شده و در فضای باز و امن قرار گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در ادامه گفت: پس از خاموش شدن کامل آتش و تخلیه دود، این افراد به سلامت از ساختمان خارج شدند و خوشبختانه این حادثه منجر به جراحت یا آسیب جانی نشد، اما بخش زیادی از لوازم نگهداری شده در زیرزمین سوخت.

ملکی با تاکید بر خطرات نگهداری مواد قابل اشتعال در ساختمان‌های مسکونی، از شهروندان خواست این گونه وسایل را به مکان‌های امن‌تر و دور از محل سکونت منتقل کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

منبع: مهر

برچسب ها: شهرداری تهران ، آتش نشانی
