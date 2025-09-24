وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آخرین وضعیت کنسرت همایون شجریان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری کنسرت همایون شجریان اظهار کرد: تلاش داریم آنچه مدنظر ایشان است، انجام دهیم که به نظر می‌رسید کار خوبی است که در فضای اجتماعی اتفاق بیفتد.

وی یادآور شد: البته آقای شجریان سفری به دبی و بعد از آن سفر دیگری هم برای امور شخصی داشته است که امیدواریم بعد از برگشت او از سفر یک گفت‌وگوی مناسب برقرار کنیم و تمهیدات لازم برای برگزاری چنین کنسرتی را فراهم سازیم.

Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۳۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
معاون ایشون با حقوق چند صد میلیونی چی شد؟؟؟؟
الان کدوم وزارتخونه داره کار میکنه؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
آقای شجریان که آدم خوبیه ولی دشمنان ما برای
آشوبهای اجتماعی به هر حیله ای دست می زنند !!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
کنسرت باید زنونه و مردونه باشه نه مختلط
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اون که شما میگی ، حمام های قدیمیه !!!
حتما منظورت آقایان و خانمها است !!!
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۳۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
سطح فکری خودتونو لطفا بالا ببرین سطح ایمنی خودتون رو بالا ببرین خواهشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
عجب!!! یعنی یه شخص( حالا هر چه قدرم موجه) میتونه تصمیم بگیره یه برنامه اجتماعی رو مطابق با سلیقه شخصی خودش اجرا کنه؟!! چرا؟!!
ایشون تو فضای متعلق به خودش یا سالن های مخصوص کنسرت، رایگان، نیمه بها، تما بها ، یک وعده، چند وعده با دعوت خاص یا دعوت عمومی متناسب با گنجایش فضا برنامه اجرا کنه....
اصرار بر کار خاص چه دلیلی داره؟!!
بدل جشن عمومی غدیره؟!!
قرار اتفاق خاصی رخ بده؟!!
واقعا چه خبره؟!!
۳
۱
پاسخ دادن
