رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهر گفت: ۵ هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک نو آباد شهرستان مهر خلع ید و رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یونس رحمت بر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به شناسایی اراضی مورد تصرف و تشکیل پرونده و ارجاع به دستگاه قضایی، پس از اطلاع از اجرای حکم، زیر نظر یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان، اقدام به جمع آوری وسایل و تجهیزات خود در محدوده تصرفی نموده که این اقدام نشان دهنده جدیت دستگاه قضایی و نهاد‌های حفاظتی در صیانت از اراضی ملی است.

رحمت گفت: این عملیات بدون هیچ درگیری و با رعایت کامل قوانین به پایان رسید که نشان از عزم راسخ این اداره برای حفظ انفال و حقوق بیت المال می‌باشد.

زراعت چوب در سطح ۴ هکتار در کازرون مورد اجرا قرار گرفت

علی دهقانی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون گفت: با توجه به تاکیدات سازمانی در اجرای این طرح و اثرات مثبتی که در راستای حفاظت هر چه بیشتر از درختان جنگلی به دنبال دارد این طرح در اراضی مستثنیات باغ دشت جره و بالا ده با مشارکت بخش خصوصی و با همکاری این اداره مورد اجرا قرار گرفت.

دهقانی افزود: اجرای این طرح سبب کاهش قطع درختان، توسعه فضای سبز، کاهش گرد و غبار و همچنین تامین بخشی از چوب مورد نیاز کارخانجات چوب بری می‌گردد.

او شورا‌های اسلامی روستاها، دهیاران، زارعین و همچنین صاحبان صنایع مختلف و معدن داران را به مشارکت هر چه بیشتر در راستای گسترش اجرای این طرح دعوت به همکاری کرد.

صدور ۳۵ فقره پروانه مرتعداری برای مرتعداران صلاحیت دار در کازرون

به منظور عملیاتی کردن طرح تعادل دام و مرتع و همچنین ساماندهی مرتعداران، تعداد ۳۵ دامدار واجد شرایط در شهرستان کازرون پروانه چرا دریافت کردند.

علی دهقانی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون در ادامه این خبر گفت: در راستای شناسایی دامداران صلاحیت دار، جلوگیری از چرای غیر مجاز و اجرای سیاست‌های سازمانی در بهره برداری بهینه از مراتع، دامدارانی که صلاحیت آنان مورد تایید هیات ممیزی مرتع قرار گرفته بود از پروانه چرا بهره‌مند شدند.

او افزود: برابر ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع چرای بدون پروانه جرم محسوب، که صدور این پروانه‌ها می‌تواند سبب پیشگیری از وقوع جرم شود.

دهقانی تعداد پروانه‌های صادره را ۳۵ فقره عنوان کرد و گفت: با این اقدام از بروز تخلف و جرم در مراتع پیشگیری می‌شود.

او گفت: دامدارانی که پروانه چرا اخذ می‌نمایند نقش مؤثرتری در حفاظت از مراتع را ایفاء می‌کنند.

احداث نیروگاه‌های خورشیدی به مساحت ۲۳ هکتار در اراضی ملی خفر

۲۳ هکتار از اراضی منابع ملی شهرستان خفر جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در عرصه‌های روستای صغاده، کته، امیرسالار و جلیل آباد مکان یابی شد.

اکبرخانی زاده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خفر با اعلام این خبر گفت: با توجه به نیاز روز افزون به برق و همچنین در راستای استفاده از انرژی‌های پاک بیش از ۲۳ هکتار از عرصه‌های ملی شهرستان خفر جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی و دولتی مکان یابی شده است.

او عنوان کرد: نیروگاه‌های خورشیدی فرصت بی نظیری برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است و گامی بزرگ در جهت کاهش آلودگی هوا و محیط زیست بوده و حرکت به سمت توسعه پایدار را در پی خواهد داشت.

تولید و آماده سازی بیش از ۲۷ هزار نهال در شهرستان بوانات

بیش از ۲۷ هزار نهال انواع گونه‌های بومی و سازگار با اقلیم منطقه در شهرستان بوانات تولید شد.

محمد دهقان حسام پور، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوانات با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال جاری، تعداد ۲۰۰۰ قلمه سپیدار و همچنین ۲۵۰۰۰ نهال گلدانی بادام کوهی تولید که به منظور اجرای پروژه‌های توسعه فضای سبز، اصلاح جنگل‌ها و مقابله با بیابان زایی در شهرستان بوانات به کار گرفته خواهد شد.

او افزود: این اقدام با هدف افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش و تثبیت خاک، بهبود شرایط زیست محیطی صورت گرفته است.

دهقان حسام پور ضمن دعوت از علاقه‌مندان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای مشارکت در توسعه کشت نهال‌های بومی، گفت: این اداره آماده ارائه مشاوره و تأمین نهال‌های مورد نیاز به منظور گسترش فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی شهرستان است.

خلع ید و باز پس گیری ١۴.٧۴ هکتار از اراضی ملی در استهبان

رضا ابراهیمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان استهبان با بیان این خبر گفت: این اقدام در پی گشت زنی، رصد و پایش مستمر اراضی ملی توسط نیرو‌های یگان حفاظت و همچنین پیگیری‌های قضایی دادستان شهرستان انجام شد.

او افزود: با اجرای احکام صادره قضایی، ۱۳ فقره از اراضی ملی تصرفی جمعاً به مساحت ١۴.٧۴ هکتار، خلع ید و رفع تصرف گردید.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نیرو‌های یگان حفاظت به صورت مستمر و شبانه روزی، تحرکات احتمالی در اراضی ملی شهرستان را رصد و با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت المال را کوتاه می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.

تولید بیش از یکصد هزار اصله نهال جنگلی در نهالستان شهید بهرام نیا فسا

در ادامه تحقق برنامه‌های ابلاغی سازمان در مورد کاشت یک میلیارد درخت و در راستای تامین نهال جهت سایر شهرستان ها، بیش از یکصد هزار اصله انواع نهال‌های جنگلی در سال جاری در نهالستان شهید بهرام نیا تولید می‌شود.

زهرا خسروانی سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فسا با اعلام این خبر گفت: این نهالستان یکی از مهمترین مراکز تولید نهال به عنوان نهالستان جنوب شرق فارس محسوب می‌شود.

وی نهال‌های تولیدی در این نهالستان را گونه‌های مقاوم به خشکی و کم آب و بومی از جمله اکالیپتوس، آکاسیا، شیشه شور، ناترک (شمشاد)، نخل زینتی، زبان گنجشک، آکاسیا ویکتوریا، کنار، اقاقیا، سرو ناز، سرو نقره‌ای، بادام کوهی، تاکاما و کاج عنوان کرد.

خسروانی گفت: نهالستان شهید بهرام نیا علاوه بر تولید نهال جهت کاشت در طرح‌های جنگلکاری، بوستان‌های روستایی قابلیت تولید نهال برای شهرستان‌های مجاور را نیز دارد و قادر است بخش اعظمی از نهال‌های جنگلی مورد نیاز استان به خصوص شهرستان‌های جنوبی را تامین کند.

اجرای طرح زراعت چوب در بوانات با کاشت ۹۰۰۰ اصله نهال

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، در راستای سیاست‌های کلان سازمان در زمینه توسعه پایدار و افزایش تولید چوب از منابع تجدیدپذیر، طرح زراعت چوب در شهرستان بوانات با مشارکت بخش خصوصی وارد مرحله اجرایی شد.

محمد دهقان حسامپور، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوانات با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح در سطح ۵ هکتار در اراضی مستعد شهرستان بوانات و با استفاده از گونه‌های سریع‌الرشد از جمله سپیدار و صنوبر به مرحله اجرا درآمده و در مجموع ۹۰۰۰ اصله نهال کاشته شد.

او با اشاره به اهمیت توسعه زراعت چوب به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: زراعت چوب علاوه بر اینکه باعث کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی می‌شود، نقش مهمی در افزایش سرانه فضای سبز، جذب دی‌اکسید کربن، تثبیت خاک، بهبود شرایط اقلیمی محلی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی دارد.

حسامپور همچنین تصریح کرد: درختان صنوبر و سپیدار به دلیل رشد سریع، نیاز کم به مراقبت ویژه، و بازدهی اقتصادی مطلوب، از بهترین گونه‌ها برای اجرای طرح‌های زراعت چوب در مناطق معتدل و سردسیر از جمله شهرستان بوانات محسوب می‌شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوانات در پایان خاطرنشان کرد: این طرح می‌تواند الگویی موفق برای سایر بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت‌های سازگار با محیط زیست باشد و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد گسترش روزافزون زراعت چوب در سطح شهرستان باشیم.

