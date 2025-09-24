باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - صدور موافقت اصولی برای طرحهای سرمایهگذاری البرز، موافقت اصولی ۱۲ طرح سرمایهگذاری گردشگری صادر شد؛ اقدامی که توسعه زیرساختهای گردشگری و رونق بومگردی استان را تسریع میکند.
نادر زینالی گفت: در مجموع ۱۳ پرونده سرمایهگذاری در حوزههای مختلف گردشگری مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۱۲ پرونده تأیید و موافقت اصولی برای آنها صادر شد و یک پرونده به دلیل نقص مدارک به واحد حقوقی ارجاع شد تا پس از تکمیل مستندات دوباره در دستور کار کمیته قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه صدور موافقت اصولی اولین گام رسمی برای آغاز پروژههای گردشگری است، افزود: موافقت اصولی به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که با اطمینان خاطر نسبت به تهیه طرحهای اجرایی و شروع فرآیند دریافت سایر مجوزها اقدام کنند. به همین دلیل دقت در بررسی پروندهها و سرعت در صدور این مجوز اهمیت زیادی دارد.
این مسئول تصریح کرد: کمیته فنی متشکل از معاون گردشگری، نمایندگان تشکلها و انجمنهای تخصصی مرتبط، روسای شهرستانها به فراخور محل اجرای پروژه، نمایندگان حقوقی و کارشناسان فنی است. این ترکیب تخصصی کمک میکند که همه ابعاد حقوقی، فنی و اقتصادی پروژه بهطور کامل بررسی و تصمیمگیری نهایی با دیدی جامع و کارشناسی انجام شود.
زینالی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری روستایی و بومگردی در استان البرز بیان کرد: بخش عمدهای از پروندههای مطرحشده در این جلسه مربوط به احداث اقامتگاههای بومگردی و مراکز پذیرایی بینراهی بود. البرز دارای روستاهای متعددی با ظرفیت بالای گردشگری است و توسعه زیرساختهای اقامتی و خدماتی در این مناطق میتواند به جذب گردشگر، رونق اقتصادی روستاها و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان کمک کند.
وی توضیح داد: گردشگران امروز بیش از گذشته به دنبال تجربههای متفاوت و نزدیک شدن به سبک زندگی بومی هستند. اقامتگاههای بومگردی این فرصت را فراهم میکنند تا گردشگران ضمن اقامت در محیطی بومی، با فرهنگ، آداب و رسوم و غذاهای محلی آشنا شوند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه استان افزود: استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی چند استان دیگر، مقصد مهمی برای گردشگری آخر هفته و سفرهای کوتاهمدت است. از این رو، ایجاد مراکز اقامتی استاندارد و واحدهای پذیرایی بینراهی نقش مهمی در افزایش رضایت مسافران و ارتقای کیفیت سفر دارد. بسیاری از طرحهایی که امروز بررسی شدند، دقیقاً با هدف پاسخ به همین نیاز طراحی شدهاند.
این مسئول با تأکید بر اهمیت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری تصریح کرد: کمیته فنی با هدف کاهش بروکراسی و شفافسازی مراحل اداری تشکیل میشود. ما تلاش میکنیم با برگزاری منظم جلسات و همکاری همه اعضا، روند صدور موافقت اصولی برای سرمایهگذاران را تسهیل کنیم تا پروژهها بدون تأخیر وارد مرحله اجرا شوند.
زینالی یادآور شد: این کمیته تقریباً بهصورت ماهانه و متناسب با تعداد درخواستها تشکیل جلسه میدهد. در برخی ماهها به دلیل افزایش حجم درخواستها، دو جلسه نیز برگزار میکنیم تا فرآیند بررسی پروندهها با سرعت بیشتری انجام شود.
این مسئول با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری بدون حضور فعال سرمایهگذاران بخش خصوصی امکانپذیر نیست. صدور موافقت اصولی بهعنوان اولین قدم به سرمایهگذاران این پیام را میدهد که دولت و دستگاههای اجرایی از ورود آنها به این عرصه استقبال میکنند و آماده حمایت از طرحهای گردشگری است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با بیان اینکه توسعه گردشگری آثار مثبت اجتماعی و فرهنگی نیز بهدنبال دارد، افزود: وقتی یک پروژه گردشگری در یک روستا یا منطقه محروم اجرا میشود، علاوهبر ایجاد اشتغال و درآمد، به حفظ بافت تاریخی، ترویج فرهنگ محلی و جلوگیری از مهاجرت بیرویه کمک میکند. این همان توسعه پایدار گردشگری است که ما بهدنبال آن هستیم.
وی در پایان گفت: تمامی تلاش ما در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز این است که با تعامل با بخش خصوصی و حمایت از طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختهای گردشگری استان را تقویت کنیم تا البرز به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شود.